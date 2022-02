Solo queda la épica

Mucho se ha complicado el Cádiz la permanencia en Primera División. Aunque tras ver la actuación arbitral del pasado domingo sería más correcto decir que se la han complicado. Es cierto que el equipo está donde está porque no ha sido capaz de ganar partidos con la idea de fútbol que tenía Cervera en la cabeza. Con la llegada de Sergio González, el equipo ha mejorado su juego pero sigue sin ser suficiente para sumar de tres en tres. Argumentar que el Cádiz haya perdido muchas opciones de salvar la categoría por un solo partido quizás pueda parecer injusto para el colectivo arbitral, pero es que no era un partido más, es que era "el partido". De poder haber salido de la zona de descenso en caso de haber ganado a colocarnos a 5 puntos de la salvación (que en realidad son 6 por la diferencia de goles con el Mallorca). Y no es que a la afición cadista le ciegue la pasión, es que lo vio todo el mundo. El penalti de Ledesma no hay por dónde cogerlo, y si se decide pitar el "agarroncito" del primero también hay que pitar otro agarrón igual a Iza Carcelén en el área del Mallorca, que evidentemente no nos pitaron. Y entre que no estamos finos y que los árbitros no nos dejan, pues así no se puede. Nada más y nada menos que 17 penaltis en contra le han pitado al Cádiz desde su regreso a la Primera División, que se dice pronto. Y es que el VAR, que se presentaba como el salvador del fútbol, ha convertido a este deporte en una auténtica porquería, en algo que no tiene nada que ver con lo que habíamos conocido desde que teníamos uso de razón. Y los palos, como siempre, van para los más pequeños. Pues con todas estas monerías el Cádiz se ha quedado sin margen alguno de error. Todo lo que no sea ganar hoy puede ser una auténtica tragedia, en el caso de que al Mallorca le dé por ganar en casa ante el Athletic de Bilbao. Una derrota amarilla, unida a una victoria de los baleares, sería un mazazo casi definitivo para las aspiraciones cadistas. Y el problema es que esa necesidad no la vamos a tener solo hoy sino que nos va a acompañar en lo que resta de Liga. Quedan muchísimos puntos, por supuesto, y mientras que las matemáticas no digan lo contrario hay esperanza, pero visto lo visto hasta ahora en el campeonato el panorama no parece muy ilusionante. Pero claro, el Cádiz es siempre el Cádiz.

Capaz de lo peor y también de lo mejor cuanto peor pintan las cosas. Pues a eso es a lo que hay que agarrarse: a la épica, a la fe y al honor. No nos queda otra que intentarlo hasta que haya vida y si se cae que sea con la cabeza bien alta. Si conseguimos la salvación tirando de épica, casta y coraje, pues bendito sea. Y si nos tenemos que ir a Segunda, que sea por nuestros propios errores, que nadie venga a echarnos una manita. A partir de hoy vamos a jugar una final por jornada. Y hoy es la primera. No hay nada que más me gustaría que salvarnos, para no darles el gustazo a muchos. ¿Y a ti? También, ¿verdad? Pues vamos a por ello, ¿no?