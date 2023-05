La afición gadita, otras veces fría, esperando que el equipo la caliente, en estos decisivos lances finales de la temporada ha vuelto a recordar a las antiguas Brigadas amarillas y, con la ayuda de los papelillos al viento, ha enfebrecido de ese color y ha llevado al equipo a la culminación de un deseo, la aspiración que todos sabemos y que cuando se consiga, finalmente, en la jornada del palmeral de Elche, ya no será deseo, sino consecución de éste. Y entonces nos sentiremos quizá menos deseosos, algo vacíos, paradójicamente, pues tal es la condición humana, como tan bien sabía el poeta de Perfil del Aire. Porque a todo deseo conseguido, en este caso permanecer en la división de honor, vaya expresión, ¿verdad?, le sigue como un vacío desilusionante, un “y ahora qué”. Pero esto es casi filosofía del deporte y de la vida, lo cual que es lo mismo.

En efecto, la permanencia en el honor de la primera división está a dos pasos, ahí mismo. Toda una garrapata de sinsabores y de alegrías se terminará muriendo, repito, por entre las palmeras de Elche. Porque Carranza volvía a rugir, como titulaba a mi primer artículo en el noble Diario de siempre, pues como se lleva a un niño de la mano, la tropa del remozado Carranza volvía a llevar a los más o menos hábiles jugadores del Glorioso a un nuevo triunfo en la Tacita de Oro. Agónicos triunfos de las postrimerías de la liga. Y por la mínima. Pero ¿quién gana holgadamente en estos finales? Nadie o casi nadie. Y hay quien con un empate pierde la olla de alegría. Valencia, for example, ayer. Y el otro pierde la cartera, el Español. Nosotros metimos un gol precioso, porque vino precedido de una maravilla de Escalante, que, aunque no podía con su alma, gambeteó a dos o tres contrarios y sirvió a Sobrino el gol. Un gol que había que meterlo, desde luego, no era tan fácil, mas le dio con el alma. Y es que ayer Sobrino, por fin, encontró a su tío.

Antes nos birló un penalti a Mondongo el pérfido Hernández bis. Uno del palco clamó: “Éste no puede salí vivo del Carranza”. Uf, qué mieo, tío, tampoco es pa ponerze azí. Pero este doble Hernández parece el enemigo number one de nuestro Glorioso. Y qué poca personalidad la del trencilla de turno, quien tras pitar la pena fatal, se acoquina ante la cosquillita en el cerumen que le produce la voz del gachó del Bar, allí con su cervecita y tal. Y es que hoy resulta muy fácil arbitrar. Pita, tú pita, que si te equivocas ya te corregirá el del Var/Bar. O viceversa, que es lo que ocurrió realmente. Así pita tu abuela la de los Callejones de Cardoso.

Los otros diez de la muchachada, bien. Me gustó bastante el denostado Alcaraz. Es verdad, no es Iniesta, ni Del Bosque, ni Carvallo. Si fuera como éstos estaría en un equipo de morunas panojas, digo Paris Saint-Germain, City, United, etcétera; pero es fuerte, se coloca bien en el campo, en la posición de Busi, el mejor medio centro de la historia del balompié, no siempre pasa bien el balón, lo cual quiere decir que muchas veces lo pasa bien o casi. Y es rocoso. Iza, pa la selección, ya. Hernández, el central mejor peinado del mundo, aseado, como siempre. ¿Fallos Hdez? No le recuerdo ninguno. Mere no es la Furia Gitana, ni lo será. ¿Pacha? Setenta kilogramos de cojones. Y Ledesma… como siempre, un mostru. Que otro año a sufrir al Barsótida, al Merengazo, al Gileño, al Miarma, al Río de los andaluces y otros elementos indeseables. Es broma.