Sobrevivir en España

Se diga como se diga, en España, desde tiempos inmemoriales, solo se ha sobrevivido. El diccionario lo define como "Vivir con escasos medios o en condiciones adversas". Salvo para los camaleones, las lapas y los chupasangre, la mayoría de los españoles hemos tenido esa amenaza permanente, desde las monarquías absolutas o parlamentarias, a las dictaduras más feroces incluidas las disfrazadas por las urnas -llamadas también democracias-, ese invento donde la libertad del ciudadano se limita a acatar lo que han dispuesto otros.

Si a cualquier persona decente se le preguntara cómo le gustaría vivir, es muy posible que contestara algo así: en paz conmigo mismo y con los demás, con salud, cierto desahogo económico y sin sobresaltos para llegar a una vejez tranquila sin remordimientos ni rencores. Los más ambiciosos incluirían el respeto de los demás y el reconocimiento a su labor. Los más inocentes solo ambicionarían poder ser realmente libres aunque para ello tuvieran que abstenerse de credos e ideologías.

Definir, como se define al hombre como animal político, es una falsedad absoluta. La realidad demostrable es que es -y ha sido siempre- víctima del político empeñado en convertirlo en animal. De ahí a que los que se niegan a serlo los conviertan en seres egoístas, antisociales, individualistas, xenófobos… ¡Una paradoja más de las muchas que se ven a diario! Esas que si uno las desprecia queda excluido por los odios colectivos que son, sin dudar, resultado de los resentimientos de los que hozan en las piaras. ¡Huy, perdón, esto es un juicio de valor! Las opiniones, como es sabido, o gozan del buenismo borreguil o lo convierten a uno en carne de paredón, dialéctico, claro. De momento.

Pero estoy divagando. Personalmente me da igual que desalojen a Franco del Valle de los Caídos, pero que alguien crea que con esto se va solucionar la deuda del Tesoro Público; conseguir que las fronteras cumplan sus funciones; que el Estado ceda a todas las coacciones, amenazas y chantajes de los separatistas; que se someta a leyes de otros países; que no sea capaz de acabar con la precariedad del empleo; del timo de la temporalidad; de la amenaza de que esto es lo que hay y si no ya vendrá un negro (perdón, subsahariano) a hacerlo por la mitad; que uno de esos con papeles gane más que un parado español de larga duración; que los partidos políticos y los sindicatos estén subvencionados indiscriminadamente, incluidos los ansiosos de bolivarismo; que cualquier mindundi se enchufe o sea capaz de enchufar a cualquier amiguete, amigueta o amigoto a la teta eterna…

Pero ya lo ha dejado claro la Dama de Cabra, preclara inteligencia, primera deidad del elenco folklórico que nos somete al más estúpido de los ridículos, dicho sea con la benevolencia de todos los ortodoxos y apostólicos socialistas que velan por nuestras conciencias descarriladas. '¡Esto es lo que hay!' Profundo pensamiento. Claro que siempre quedará la duda de que el hueco que deje Franco se convierta en la tumba del socialismo serio que, aunque quimérico, necesitamos los que solo aspiramos a sobrevivir.