El papa Francisco acaba de invitar a la Iglesia Católica a iniciar un proceso sinodal. ¿Qué significa eso, y, más aún, tiene esa invitación algún significado para la sociedad civil y no solo para la misma Iglesia?

Para comprender lo que el Papa nos propone hay que comenzar recordando que sinodalidad es "caminar juntos" (del griego 'syn-odos'). Lo que se pretende al abordar este camino es que los miembros de un grupo estrechen lazos entre sí. Que pasen de ser grupo a ser comunidad. Y esto sirve tanto para la Iglesia como para la sociedad civil o política. Se trata de que los distantes se acerquen y que los desconocidos se descubran y lleguen a apreciarse. Que compartan tiempo y dialoguen; que se conozcan y se aprecien.

Que aquellos a los que la vida ha ido alejando recuperen la memoria de caminos que tiempo atrás recorrieron juntos y en los que les fue bien. Que construyan relatos comunes. Que sueñen juntos. Que restauren un tejido social que tiene demasiados rotos… Pensando en España, ¿no nos hace falta eso?

Reflexionando sobre estas cosas recuerdo un texto de la profesora de Biblia Dolores Aleixandre en el que dice que la palabra que se utiliza en los Evangelios para designar las comidas que tuvo Jesús Resucitado con sus discípulos es un extraño verbo, synalizó, que, traducido literalmente, es 'estar juntos comiendo sal'. El sentido lo da este proverbio árabe: "No serás amigo de tu amigo hasta que os hayáis comido juntos un celemín de sal". Como la sal se toma en muy poca cantidad, hace falta compartir muchas veces la mesa con alguien para llegar a intimar con él.

Esa es la clave: dedicar mucho tiempo a escuchar al otro, comiendo sal juntos, o, como se dice en Chile, "conversando una botella".

Si no intentamos esta vía sinodal, solo lograremos alejarnos más y más los unos de los otros. Las leyes no logran lo que no desean los corazones. Y si el barco se hunde, no habrá que buscar muy lejos los culpables de la catástrofe. Juntos avanzando. No hay otra.