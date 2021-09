El historiador griego Epaminondas, en su libro titulado: "La historia inventada del Cádiz" recoge casos poco conocidos de personas que estuvieron vinculadas con el club. Una de esas personas fue un entrenador alemán al que la afición apodó Sinmigo.

Su verdadero nombre era Hans Onhemich, y tenía un sistema muy particular de entrenamiento al que él llamaba entrenamiento inverso. Al principio se consideró que eran excentricidades, pero durante la pretemporada en cada partido el Cádiz jugaba peor. Perdió todos los encuentros haciendo un juego bastante malo. Tras cada derrota el entrenador trataba de convencer a la afición de que todo formaba parte de su sistema de preparación.

Así llegó al primer partido de la temporada. Una salida complicada. El entrenador comunicó al club que no iría al desplazamiento. "¿Cómo?", dijo el presidente que no daba crédito a lo que escuchaba. "El equipo está preparado y ganará todos los partidos sinmigo", explicó Hans, "así que es mejor que yo no viaje". Se le ordenó que fuera y el Cádiz perdió. En la rueda de prensa Hans contó que "el equipo debió venir sinmigo, está entrenado para eso".

El segundo partido era en Carranza (entonces se llamaba así el estadio), y volvió con el mismo tema pretendiendo quedarse en su casa mientras el equipo jugaba. Se le ordenó estar en el banquillo. "Juegan mejor sinmigo" repitió. El Cádiz volvió a perder.

Ocurrió lo mismo en la siguiente jornada y, hartos de su insistencia, la directiva aceptó: el equipo jugaría el próximo partido sin Hans en el banquillo, porque estaba despedido.

Sin embargo, al final tenía razón. El equipo empezó a jugar bien desde que no estaba en el club y cuajó una gran temporada. "Gracias a mi entrenamiento inverso", insistía sinmigo.