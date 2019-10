Singapur, el brexit y Cataluña

Me sorprendió su llamada, no la esperaba, no eran el día ni la hora habituales. Erika, siempre tan disciplinada, por primera vez en años se había salido de la rigurosa rutina de nuestras conversaciones telefónicas.

-¿A qué se debe esta llamada tan fuera de programa?

-Tengo novedades Jaime, novedades que afectarán a nuestras conversaciones. Dejo la televisión pública checa y me voy de corresponsal del periódico Právo.

-No me digas, el heredero de Rudé Právo (El derecho rojo), el órgano oficial del partido comunista.

-Sí, es el heredero de Rudé Právo pero ha cambiado la propiedad y la línea editorial, digamos que ahora es "naranja".

-Y, ¿dónde te vas?

-A Singapur, con tu hija. Siempre ha sido muy interesante ese país asiático, pero ahora con el Brexit duro hay muchas empresas inglesas que han trasladado sus sedes sociales a Singapur.

-Lo sé. También tengo un hijo trabajando en Inglaterra y me lo ha dicho.

-¿Algo de eso pasó en Cataluña también?

- Sí y no sé si alguna ha vuelto, creo que muy pocas, pero como se están poniendo las cosas en los últimos días y la proximidad de las sentencias a los golpistas, me temo que no es lugar seguro para las empresas.

-Jaime, el dinero no es que sea cobarde, es que cuando se huele el peligro sale corriendo. Lo vemos a diario en las bolsas de todo el mundo.

-Lo sé. Los primeros en salir de Cataluña fueron los bancos.

-Tengo que terminar, solo quería decirte que cuando llegue a Singapur te llamaré y lo seguiré haciendo cada vez que pueda, pero no como hasta ahora.

-No dejes de hacerlo. Tienes en Cádiz muchos amigos a los que les gusta saber de ti. (Continuará).