En tiempos de desafección, en tiempos donde la memoria es una camisa vintage y el amor un emoji con dos corazones por ojos, me van a permitir el guiño a mis compañeros (los que están y los que estuvieron) que ni quieren, ni se permiten, olvidar a nuestro indispensable Emilio López. Que no merece menos. Merece, sí, porque en esta casa, tan innegablemente suya, de Emilio se habla en presente y, a todo lo más, en condicional ("¿qué diría Emilio de...?"; "¡Esto sería para escuchar a Emilio...") Es un homenaje casi diario, diría que se mantiene una relación natural con su hueco, con su fantasma. Existe un hilo invisible, estoy convencida, que une el Fénix de esta azotea con su bolígrafo. El legendario hilo rojo o el de Ariadna, no lo sé, pero lo ata a sus compañeros, a su redacción, a su Cádiz. Esta semana se entregó el Premio que lleva su nombre pero es que su nombre nos acompaña todas las semanas. Siempre, Emilio.