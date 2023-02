Buscaba lograr el enfoque a lo que me rondaba: Shakira sí, Shakira no. Y llegó Milley Cyrus con su último hit, Flowers. Tranquilidad, lo explico. Es obvio los hijos, y ser responsables de su educación, cambia el modo de mirar el mundo, y el miedo se instala como un okupa en las estancias de la casa y la vida. Aterrada estoy ante cómo afrontar el futuro sentimental de mis nativos digitales, con una madre algo perdida, como ustedes, sean sinceros, en la mayoría de los asuntos que nos aplastan. Bien. Mi hija adolescente adora a Shakira y flipa con su éxito en el que pone a parir al papá de sus retoños por una infidelidad. Yo no sé si a la colombiana le dará la morriña a pesar de la facturación. Y es que eso de la morriña tiene que ver con ciertos valores de lealtad y compromiso que ella tiene por edad, y porque estará igual de confusa que servidora, latiendo en sus raíces internas y el pensamiento mágico y romántico se apoderó de ella como de la mayoría de las de nuestra quinta, bobas, más que bobas. Se enamoró del futbolista. Pues bien, creo incongruente que legiones de feministas (entre los y las que me incluyo, claro) defiendan a la cantante en la bronca millonaria al ex. ¿Y la apertura de parejas, el amor líquido, el poliamor y el ser la hostia de independientes? ¿Mola demostrar al mundo lo jodida que se está porque un nota se ha saltado a la torera los votos matrimoniales y se ha largado con otra mala malísima? Hay algo que no me cuadra, a pesar de que en un principio estuve de acuerdo con la actitud de la Mebarak, y conste que no la desprecio, pero hay muchos flecos. Ayer, una buena amiga quiso aliviarme un momento de bajón con el tema de la Cyrus, y es su letra un canto al amor propio en el que tatúa en las mentes eso de que nadie te querrá mejor que tú mismo a ti mismo, y si se acerca el apolillado San Valentín, pues me compro flores, hala, no necesito regalos de nadie (en mi caso, sushi). Este himno también es peligroso, porque entre el lío que hay en el ambiente sobre el odio al compromiso, las conductas egocéntricas fusionadas ya con el concepto mal entendido de libertad, sazonado el potaje con abundante egoísmo, no veo yo factible que la especie humana continúe, a no ser que abran una app con fines exclusivamente reproductivos. La cuestión es que para poder hablar de amor (y desamor) o para poder vivirlo, hay que saber qué es, y me da a mí que no lo sabemos. Por eso, y para no liarles más, una recomendación: lean y busquen a Nilda Chiaraviglio, para lograr un poco de equilibrio. Porque a lo mejor es preferible curar el despecho por la traición a uno mismo, para lograr sobrevivir, o mejor, convivir, en plena jungla, con los demás.