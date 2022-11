Sevillanear

“Dícese de recorrer lugares maravillosos de Sevilla”. Invento la palabra. Perdonen mi atrevimiento, pero nunca es tarde si la dicha es buena.

Hemos visitado Sevilla, pero de forma distinta. Atrás quedaron los años en que íbamos con sexto de primaria y las explicaciones en los Reales Alcázares, la Catedral o la Torre del Oro. De vueltas, cuando les preguntábamos por lo que más les había gustado solían responder que el paseo en barcas en el Parque de María Luisa. No fallaba. Cada año las distintas promociones lo señalaban como lo mejor del día.

Es normal que eso pase cuando se es niño. Lo que no resulta normal es que, a una hora de tren, nunca hubiéramos conocido esa otra cara de Sevilla. Esta vez estábamos decididos a contemplar los tesoros que esa ciudad mima, cuida y respeta.

Quedamos maravillados ante la contemplación de san Luis de los Franceses, del Centro de Interpretación Mudéjar y del Hospital de los Venerables. Todo estaba muy cuidados y con numeroso personal trabajando.

En el Museo de Cerámica de Triana nos encontramos con los antiguos hornos y expositores en los que podían aclararse por qué, cómo y cuándo surgieron estas fábricas con numerosa cerámica importante de las distintas épocas y la explicación de su evolución. ¿Cómo no fuimos antes?

Fue un verdadero lujo entrar, sin prisas, en las iglesias de san Jacinto, en la del Cachorro, o en La Magdalena… Preciosísimas y muy respetadas, estos lugares aparecen como un patrimonio digno de alabanza para cualquiera.

Créanme que nos parábamos como extranjeros, pasmados, contemplando rincones y jardines bellísimos y las numerosas corralas.

Si a usted le ha pasado igual, si aún no conoce todos los rincones de la capital andaluza, no deje de hacerlo. Ir a viajes lejanos le costará más y sobre todo tiempo, que no es poco.

Nosotros nos proponemos seguir porque queda mucho tesoro oculto y porque está bien dejar nuestros ahorros en Andalucía. Después de Sevilla, seguro que lugares como Carmona o Utrera tienen mucho que contarnos.

No se trata de renunciar a los grandes viajes, sino de aprovechar esos otros que tenemos tan cerca y aprender. Siempre aprender.