Servidumbre miitar

Han pasado ya unos 15 años desde que la ciudad, la nuestra, recibió una compensación económica por su servidumbre militar. Esto fue consecuencia de un gran debate generado por la política local y que se trasladó a los grupos sociales y ciudadanos. Era necesaria esta compensación en una ciudad cuyos ingresos eran muy limitados y por consiguiente se estaba en la obligación de generar nuevos ingresos para una ciudad obligada a prestar unos amplios servicios públicos de calidad. Fue en el 2006, con el Gobierno de Zapatero, cuando La Isla recibió 500.000 euros por la servidumbre militar. Era menos de lo que se esperaba, pero se abría una nueva vía de ingresos muy necesarios para el corto presupuesto de que se disponía. Hay que tener en cuenta que somos la ciudad con menor presupuesto de la Bahía. Pero esta compensación, cuya petición había tenido un largo recorrido, tuvo muy poca vida, creo que se dejo de percibir al año siguiente. Luego la falta de acuerdos entre los partidos dejó sin efecto una reivindicación casi histórica para la ciudad. No fue hasta el año 2011 cuando gobernando el PP en Diputación, se opuso a una petición del resto de los partidos que buscaban una compensación para los municipios de Barbáte, Rota y San Fernando. La razón fue que ya se vislumbraba un gobierno del PP para España y por consiguiente lo de siempre, yo le pido a tu partido lo que no le voy a exigir al mío. En 2016 el ministro de Defensa Morenés, del Partido Popular, en una visita que hizo a nuestra ciudad negó que se pudiese compensar a estos municipio por su servidumbre militar. Ya en 2020 el PP reclama en Diputación la compensación de estas servidumbres militares siendo aprobada por todos los partidos. Esta es la cronología de unos hechos que ahora, después de muchos años en silencio, retoma la actualidad. La noticia es que Rota recibirá la compensación de un millón de euros por su servidumbre militar. Me parece bien pero... ¿Y San Fernando? ¿No tenemos servidumbre militar? ¿Qué diferencias hay? Yo creo que la ciudad merece una explicación por este agravio. Estamos de acuerdo en que las instalaciones de Defensa es la mayor empresa de la ciudad, son nóminas seguras. Pero también es verdad que estas han disminuido y sobre todo que se ha producido un agravio con respecto a Rota. Por lo tanto es necesario retomar esta petición al Gobierno central y que se pongan de acuerdo todos, partidos, grupos sociales y representantes políticos en las instituciones. Estamos en unos momentos muy difíciles, donde la recuperación económica será fundamental para salir adelante y por consiguiente cuanto más ingresos mejores servicios para la ciudad. Un millón de agravios es para movilizar a toda la ciudad en busca de una petición justa y necesaria por la prestación de unos servicios para el Estado que se debe recompensar.