Lo primero ya se ha conseguido: despedir a Sergio González. Pero han tenido que pasar tres derrotas, tres más desde que pedimos el cese del mejor entrenador del Glorioso en primera, o, al menos, el que más partidos ha dirigido de éste. Se han perdido nueve possibles puntos en este interín. ¿Para qué la demora? Inútil prórroga de una muerte anunciada. García Márquez.

Querido Sergio González, nada tenemos contra tu persona los de la grey amarilla. Comprendemos y sabemos que lo has hecho bien muchas veces; pero, debes reconocer que los amores se terminan, han inventado el divorcio hasta para cosa tan seria como el matrimonio. El Glorioso y tú ya no os entendíais. Mucho se ha tardado en llevar la demanda de divorcio al juez del gentilicio de Vizcaya. Desde la grada parecía que tú ya no eras capaz de enderezar la deriva del galeón. O, mejor, barquilla caletera. La depresión real que el equipo padecía, por hache o por be, tú ya no sabías, sanarla. Depre que coligió el buen Iza; pero tú, no. Era toda una evidencia. “Todo pasa y todo llega, / pero lo nuestro es pasar”, escribió don Antonio Machado. Otro monstruo de la maravillosa literatura escrita en español de España, Jorge Manrique, nos dejaría este duro monumento lírico: “Nuestras vidas son los ríos / que van a dar a la mar, / que es el morir”. Lo nuestro, lo de la pelota es más frívolo, sin duda; pero también tiene ríos que van a la mar a palmar. Los ríos son -for example- la derrota imbécil de Getafe, donde con un uno más durante todo el segundo tiempo, perdemos, y para más inri, con un facilísimo remate de Mayoral absolutamente solo en el área chica en un saque de esquina. Qué descontrol. Eso no le pasa a ningún equipo serio, Serio. La charanga del tío Honorio. Los ríos de la muerte son las descolocaciones contra el animoso Valencia, por ejemplo, la locura del otrora excelente Ledesma, que va, como el iluso del gordito de Oblak, a rematar un córner y le meten dos tantos encima. Yo me fui en este desvarío que fue “este córner mío es gol del otro”. Los ríos que te han llevado al paro, querido, son, por asentar algo, no saber enmendar el error bianual de Alejo, no saber instruirlo y decirle: “Mira, Alejo, tú, lejos, lejos de nuestra área”, porque al pundonoroso rubito, no se le ocurre más que pegarle un pisotón al anciano Quique cuando éste, salía ya del área y estaba de espaldas a Ledesma y con tres amarillos rodeándolo. O sea, que la jugada no acarreaba ningún peligro. Ninguno. ¿No tuviste bastante, hijo de mi vida, con la manita del minuto final el pasado año en Nervión, cuando iba ganando el Glorioso y hacernos perder dos puntos lindos? Sergio: los delanteros no saben defender dentro del área, porque tienen mentalidad atacante y no calculan los peligros. En fin, un partido de cero a cero, perdido. Parece mentira que a un profesional se les escapen estos “detallitos”. Son errores de entrenador, Glez. Por cositas así, “pal jardín”, que diría Beni de Cadi.

Sólo he punteado algunos errores, querido Sergio. Hay otros muchos; pero vamos a dejarlo ahí. De las responsabilidades de plantilla y directiva, otro día. No me guía el rencor, Sergio, no, sino el dolor de ver al Glorioso tocao y hundío, que decíamos jugando a los barquitos los niños del Columela mientras el profesor de guardia leía el periódico.