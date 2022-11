Por lo que sea, hasta el momento me he resistido, y sé que en esto vuelvo a ser un náufrago en esta Isla tal vez demasiado poblada, a caminar el sendero recién abierto entre San Fernando y Chiclana. No sé, entre que hasta ahora mismo hacía demasiado calor y que ando buscando la mejor compañía en alguien no tan desocupado como yo, aún no he recorrido ese trayecto por paisajes que tanto amo y que al fin y al cabo son los de míticos mi infancia.

Debo reconocer que hasta ahora también me ha tirado para atrás el espectáculo que divisé los primeros días desde la lejanía de mi asiento en el coche: un río de gente de ropa colorida dibujaba sus perfiles andarines sobre los esteros y antiguas salinas, como una nueva fauna marismeña dominguera. Y ya ven ustedes, me aterró la perspectiva de echar a andar esperando la presencia de flamencos, cigüeñuelas y charranes y encontrarme rodeado por una bandada de humanos alegremente naturalistas. No odio las multitudes, las tolero con la gallardía del solitario adaptado, pero en según qué ambientes y circunstancias me resultan fuera de lugar. O más bien seré yo el que está fuera de lugar.

Pero lo haré, con toda seguridad. Buscaré el que considere mejor momento; el más previsiblemente tranquilo en el que el sendero no esté tomado por jubilados como yo; el que esté bendecido por una temperatura a medias entre el agradable sol templado y el agradecido fresco en el rostro del caminante. De pequeño correteaba por ese territorio encharcado con los ojos vigilantes a uno y otro lado de los muros por si algún resbalón; de joven buscaba los recuerdos aún recientes entre los restos de algún astillero de ribera y los peligrosos esqueletos varados de barcazas y candrays, y de mayor me apesadumbraba por no haber recorrido más las veredas de barro y sapina, tanto tiempo vírgenes y sólo holladas por los furtivos a la caza de ostiones, coquinas y camarones.

Así que sí, en menos de lo que se piensa me habré sumado a la marea de isleños que, en buena hora, volvieron su vista a ese mar entreverado que nos rodea. Y, seguramente, cuando lo haga me quejaré, como el cascarrabias en el que todos nos convertimos, de los gritos y correteos en masa que espantarán a la avifauna y los cangrejos, probablemente perdedores de esta gran excursión colectiva a la Historia de la Isla.