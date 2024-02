El ser humano tiende, en ocasiones, a buscar cosas que tiene delante de sus ojos. Y el más puro ejemplo lo tenemos en el Cádiz de esta temporada. Resulta que anda el cadismo buscando un milagro que lo salve y el milagro lo tenemos delante de nuestras narices. Porque díganme si no es un milagro que, después de 21 partidos sin ganar, lleguemos al partido de hoy (jornada 26, ojo) ante el Celta y ganándoles estemos fuera de la zona de descenso. Pues si esto no es un milagro que venga Dios y lo vea. Lo que pasa es que Dios ayuda, pero no podemos pretender que nos lo dé todo hecho. Es posible que el Cádiz rompa la racha negativa en lo que a victorias se refiere, gane al Celta y salga del descenso. Nos va la vida en ello, desde luego, porque si los gallegos toman nota de lo pasado el año pasado y nos ganan, la cosa se va a poner fea, muy fea. Si el Cádiz no ha sido capaz de remontar ese mínimo punto en muchas jornadas, sinceramente no lo veo remontando 6 más la diferencia de goles. Yo creo que hay alguien de arriba que nos está mandando señales de que si descendemos es porque no podemos ser más malos. La semana pasada el Barcelona o el árbitro con el penalti en Vigo en el último minuto nos echaron un cable impidiendo el empate del Celta, que nos hubiera impedido salir del pozo hoy, aún ganando. Hay voces divinas que nos están diciendo que no podemos desaprovechar más cosas, porque sería para darnos un babuchazo en la boca. El milagro no hay que buscarlo. El milagro es que todavía estemos vivos, tan vivos que ganando hoy salimos de la zona la zona negra. Pero ojo que, como digo, Dios ayuda, pero no regala. Hay que ir por la victoria hoy porque como no ganemos tenemos muchas papeletas de irnos a Segunda, pero no nos vayamos a pensar que ganando hoy nos vamos a salvar con 20 puntos. Luego nos viene un partido de los “asequibles”, ante el Rayo, pero luego vienen dos puertos de montaña ante el Atlético de Madrid (en casa) y ante una Real Sociedad que nos doblaría en puntos. ¡Como para relajarse! Nos momento para ello, porque el siguiente en la tabla al que poder pillar es el Mallorca, que nos aventaja en 6 puntos y el que viene detrás, el Granada, lo tenemos solo a 3. Pero de momento creo que hay que olvidarse de todo esto. La PRIORIDAD, con mayúscula, es vencer hoy como sea. De lo contrario, creo que estamos muertos.

Que sí, que a lo mejor hasta perdiendo hoy nos sale el Cádiz ese de los imposibles, de la épica, pero es como sigamos así vamos a ganar un sorteo de campo y nos vamos a echar a las Puertas de Tierra. Porque ya vamos camino de marcar un gol y buscar en Google como se celebra. Y hoy estrenamos camiseta marina, en homenaje a la Armada Española. Dicen las estadísticas que cada vez que jugamos con una camiseta especial ganamos. Pero ojo, que la camiseta marinera lo mismo nos sirve para nadar hasta tierra firme que para ahogarnos por no saber nadar en aguas revueltas. Pues ya la solución la tienen los marineros. ¿Seremos crucero o Titanic?. Veremos.