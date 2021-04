Señales divinas

álvaro Cervera ha cumplido cinco años en el banquillo cadista y, al paso que lleva, va camino de convertirse en el Alex Ferguson del Cádiz, pero cambiando el perpetuo chicle del escocés por una rodajita de cazón en adobo, que es más de Cádiz que el Orbit de Menta. La temporada del retorno a Primera comenzó de manera espectacular y está a punto de terminar de la misma manera. El Cádiz está a tres o cuatros puntos de conseguir la salvación (no creo que hagan falta muchos más) y conseguir la victoria hoy ante el Celta de Vigo supondría la casi salvación virtual falta de siete partidos más por disputarse. Aunque los números son los que mandan, flota algo en el aire que parece invitar al Cádiz al camino de la salvación. Son los famosos Idus de Marzo romanos, aunque al cadismo le dé exactamente igual que sean los días 15 ó 13 de cada mes. Y es que el calendario nos ha puesto en bandeja de plata la posibilidad de empezar a dormir tranquilos desde este mismo domingo. Cuando el calendario tenía previsto que esta jornada fuera la del enfrentamiento ante el Real Madrid de Zidane, que ha pasado de no contar para nadie a ser candidato a Liga y Champions, y que debía llegar a Carranza con el cuchillo entre los dientes dispuesto a cargarse a todo el que se le ponga por delante, la Copa del Rey obliga a cambiar la 31 por la 33 y el Real Madrid se convierte por arte de magia en el Celta de Vigo, y pasamos de enfrentarnos a un equipo que nos lleva 31 puntos en la tabla (aunque ya le ganamos en la ida y podemos ganarles en la vuelta) a vernos las caras con otro que solo nos saca dos puntos y de un nivel bastante más parejo al nuestro. Lo dicho, la vida, el azar, la casualidad o como lo llamaban los Rolling Stones, Time is on my side (El tiempo está de mi lado) nos están diciendo que la jornada está puesta en bandeja para nosotros. Que nadie se crea que ganarle al Celta va a ser una bicoca, porque tienen buen equipo, pero si ustedes me dan la oportunidad de poder conseguir los 38 puntos ante el Celta de Vigo o ante el Real Madrid no creo que haga falta hacer una encuesta entre el cadismo para adivinar el resultado. Hay que aprovechar la racha. El Cádiz está On Fire tras las dos victorias consecutivas ante Valencia y Getafe y la buena imagen dada en Villarreal, y eso hay que aprovecharlo.

Y como dicen que "No hay dos sin tres", pues nos sobran los motivos para estar hoy más pendientes al televisor y a la radio que nunca. A Cervera le preguntaron el otro día si se consideraba el mejor entrenador del Cádiz, cosa que negó y lo cierto es que la pregunta es complicada. De lo que no hay duda es que es el entrenador que mejor le ha cogido la medida al club y el que mejor aprovecha lo que tiene. Y, por supuesto, está entre los mejores entrenadores cadistas. Así que vamos a lo que vamos que, aunque el cielo nos esté mandando señales, hay que darle la vuelta al refrán de "El hombre propone y Dios dispone". Porque sin esfuerzo, no hay señal divina que valga. A por ello.