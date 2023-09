Nunca se sabe cuando el parón de selecciones te puede venir mejor. La temporada pasada nos fuimos al mismo con unas cuantas derrotas en las primeras jornadas y con ganas de volver para enderezar el rumbo. Esta temporada nos vamos al parón en sexta posición y con la sensación de que se nos ha cortado el rollo cuando mejor estábamos. Pues sí, porque el Villarreal siempre es un equipo complicado y la contundente victoria del Cádiz (en juego y marcador) propiciaron la derrota de Setién y la posterior visita del mismo a la ilustrísima Venta del Nabo. Y en la semana de la vuelta al cole, nos encontramos con la asignatura pendiente de demostrar fuera de casa que somos tan duros de roer como en nuestro estadio. En principio, y en la única salida que hemos tenido, hicimos muy buen partido, pero nos volvimos con la bolsa vacía, por la mayor pegada del Barça. Ahora toca un calendario complicado, sobre todo fuera, con tres equipos complicados (a priori) de batir en su casa: Athletic e Bilbao, Betis y Atlético de Madrid, previa visita del Rayo en casa. Lo cierto es que podemos asegurar que los partidos de fuera, al menos ante los grandes, no forman parte de nuestra liga. Me explico. Caer ante este tipo de equipo como visitante no debe ser ninguna tragedia, porque entra dentro de lo normal. La liga del Cádiz y su salvación pasa por casa. 19 partidos en casa, a 3 puntos cada uno, hacen la bonita cifra de 57, más o menos unos 15 más de lo que en teoría harían falta para salvarse. Pero como en casa seguro que se van a perder algunos de esos puntos, ante rivales de gran nivel y alguna que otra sorpresa inesperada, pues hará falta “mangar” algunos puntos como visitante. ¿Dónde?, pues donde se pueda. El Cádiz es históricamente tan dual que es capaz de sacarlos en el Bernabéu o el Metropolitano y no ser capaz de puntuar en Almería, Las Palmas, Getafe o Granada, por ejemplo. Y creo que ese es otro de los objetivos del equipo para esta temporada, conseguir esa regularidad, esa imagen de equipo rocoso y que, si se tiene que perder fuera de casa que sea siempre como ante el Barcelona, con una imagen de equipo serio y con la cabeza alta. Si el Cádiz es capaz de mantener esta imagen a lo largo de la temporada, preveo una campaña con menos nervios de lo habitual. Otra cosa es que se consiga.

Lanzar ahora las campanas al vuelo por el buen inicio sería de insensatos. Paso a paso y partido a partido. El objetivo sigue siendo el mismo de todos los años. Y si alguna temporada (que ¿por qué no podría ser esta?) se consigue el primer, e indispensable, objetivo y queda tiempo para soñar, pues adelante. El equipo tiene este año una base mejor que las anteriores y un salto de calidad en el mercado de fichajes. Sobre lo de hoy, entiendo el temor de Sergio González sobre que el Athletic es el equipo que peor se nos ha dado últimamente, pero no hace mucho, en la 2020-2021 y en la 2021-2022, nos fuimos de San Mamés con tres puntos en cada partido. Me quedo con eso. A repetirlo esta tarde.