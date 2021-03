Semana Santa o fantasía

Yo no soy cura ni "capillita", pero veo, leo y pienso. Sobre nuestra Semana Santa, recibo dos escritos contradictorios, uno de un "ex" y otro de un libro entrevista del Papa. Los dos de mucha enjundia. Y se me van los dedos en el teclado para comentarlos y opinar.

Se opina que la Semana Santa es una adulteración de la vida de Jesucristo, que es un alarde competencial entre unos y otros promovidos por los Ayuntamientos, los comercios, y hasta los sectarios bancarios. Es una exaltación de riquezas a ver quién tiene mas oro, plata y sedas en las imagines. Es una demostración o competencia de lujos y espectáculos. Es cambiar a Jesucristo héroe de los pobres y oprimidos, verdadero revolucionario y a la vez líder de la paz y el amor, por un personaje de teatro y de circo.

Eso opina el menda. Y yo le digo que se equivoca una jartá, al menos en lo esencial. Las procesiones y la imaginería son producto de la devoción y exaltación del pueblo hacia sus creencias. Es dar lo mejor que se tiene y manifestar a bombo y platillo a su héroe Jesucristo. Es hacer público y llamativo la más grande verdad de la historia. Es propagar y enaltecer al hombre más valiente, generoso, bueno y ejemplar de todos los tiempos. ¿Qué daría yo a mi padre o a mi hermano, si tras sufrir persecución, ultrajes y muerte por propagar la solidaridad, el amor y al fin fuera crucificado por unos cobardes y sanguinarios? Todo y cuanto más mejor daría y haría para aclamar públicamente su figura y su mensaje.

El escrito del Papa Francisco es hondo y admirable. "Dios y el mundo futuro" Él va a lo práctico a lo que hay que hacer para traducir las creencias en una actitud y unas acciones positivas a fin de seguir las enseñanzas del Evangelio. Viene a decir, que están bien las procesiones, pero lo principal es buscar un nuevo modelo de desarrollo basado en la solidaridad entre todos. Estén lejos o cerca, niños a miles muriendo de hambre, guerras, persecuciones, afrentas entre los pueblos y millones de refugiados. Que ante las pandemias no podemos estar cruzados de brazos sino que todos debemos actuar. Que un nuevo mundo debe nacer y germinar desde abajo basado en criterios de equidad y fraternidad humana luchando contra la corrupción, los egoísmos y las miserias.

P/D Y como todo esto es muy serio, dejo hoy otros comentarios. Quien tenga oídos para oír que oiga, dice un refrán latino." Qui pot potest capiat…." O traducido "¿Tasenterao mi arma?"