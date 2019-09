Semana Europea de la Movilidad: Camina con nosotr@s

En estos días Europa celebra la Semana de la Movilidad. Chiclana no es ajena a los problemas y retos que existen en torno al tráfico y la necesidad de generar una movilidad más sostenible. Antes al contrario: supone uno de los ejes más importantes de cualquier gobierno local. Al menos es así para este ejecutivo. Estamos decididos a actuar con determinación sobre este asunto desde distintas áreas: tráfico y movilidad, obras, urbanismo o turismo.

Todas las grandes ciudades poseen importantes problemas relacionados con la movilidad. Unas tienen carencias en el transporte público. Otras acumulan niveles insalubres de polución. Otras coleccionan caravanas de vehículos a diario. Y en la mayoría de las ciudades, el aparcamiento es escaso. Chiclana, por sus características, concentra los mayores problemas en la época estival. Ello no es un consuelo, pero limitar el problema más acuciante a tan solo tres o cuatro meses mejora el diagnóstico. Hay ciertos elementos para el optimismo, que no para el conformismo.

Objetivamente, a día de hoy, la ciudad cuenta con más aparcamientos, más líneas de transporte público, nuevas herramientas de información electrónica y mejores equipamientos, que hace un lustro. Pese a todo, queda mucho trabajo por hacer. En los próximos años, afrontamos con ambición el reto de mejorar el tráfico desde distintas actuaciones complementarias. Las más importantes serán recogidas en un Plan Especial de Tráfico que, de la mano del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, debe convertirse en el "manual de soluciones constructivas" para los problemas que mencionamos.

Hay proyectadas nuevas rotondas, ampliaciones de calzada, mejoras en el sector del taxi, nuevos aparcamientos, refuerzo de señales inteligentes, peatonalizaciones, etc. Y lo más importante: el convencimiento de que hay que invertir en movilidad y educación vial. Porque los gobiernos y sus distintos entes en la materia (DGT, Consorcio de Transportes, sector del Taxi, etc) debemos actuar con firmeza y determinación en estas materias, si bien lo más importante es el comportamiento individualizado. El uso racional, cívico y prudente de los distintos medios de locomoción supone el 80% del éxito en cuanto al tráfico se refiere. La DGT tiene datos objetivos al respecto. Lamentablemente siguen siendo muchas las distracciones y negligencias al volante. Siguen siendo muchos los siniestros que llegan acompañados del alcohol, el uso del móvil o la no utilización de los sistemas de seguridad obligatorios. El exceso de velocidad y la conducción agresiva siguen siendo tristes protagonistas.

La ciudad, por tanto, tiene un reto muy importante. El gobierno tiene la obligación de abordarlo. Los conductores y peatones no pueden eludir tampoco su responsabilidad para con su ciudad. Es el momento de hacer entre todos más amable y segura la movilidad en Chiclana. Aprovechemos esta SEM para motivarnos y tomar conciencia del problema. Súmate al reto por una ciudad más segura y fluida en sus desplazamientos urbanos. Camina con nosotras y nosotros.