Dice un refrán español que “hasta el rabo todo es toro”, para desgracia del Cádiz. Y aunque toros y fútbol no tengan mucho que ver, el Cádiz de la mitad de partido hasta que llegar el rabo del toro en forma de pitido final tiene dos caras muy distintas. Tirando otra vez de refranero, nunca segundas partes fueron buenas, y este refrán es el que borda lo que le está pasando al Cádiz. Si quitáramos las desastrosas segundas partes de la mayoría de los partidos amarillos, si todos esos partidos de liga hubieran acabado en el minuto 45, el Cádiz de Sergio González, o sea, un Cádiz con el mismo entrenador y la misma plantilla, tendría ahora mismo 21 puntos, empatado con el Betis en zona europea. Como las matemáticas no fallan, esto nos dice que en las segundas partes de sus encuentros el Cádiz se ha dejado nada más y nada menos que 11 puntos, más de los que lleva sumados.

Sí, estas son las cuentas de la lechera y si mi abuela tuviera próstata sería mi abuelo, de acuerdo, pero es un indicador de como se le va la cabeza al equipo, sea por actitud o por decisiones tácticas del entrenador, en los segundos 45 minutos. Pese a todo, sigo siendo optimista con este equipo, con esta plantilla y con este entrenador.

Al Cádiz le sigo viendo más un problema mental que físico o técnico. Es cuestión de que los futbolistas se metan en la cabeza que los partidos duran 90 (ya casi 100) minutos, que no se puede dar un partido por ganado cuando no lo está y que tampoco se puede darlo por perdido antes de que lo esté de verdad. Hay que aprender de los errores, de esas expulsiones tempranas que nos han dejado con el culo al aire en dos partidos. Hay que manejar mejor los tiempos y, visto lo visto, salir con todo ante todos, que aquí en esta liga lo mismo estás a punto de ganarle al Atlético del Cholo Simeone que te gana el Getafe con uno menos en toda la segunda parte. Pero esto parece un problema endémico que se repite temporada tras temporada. Y siempre se habla de corregirlo y pasan las jornadas y se cometen los mismos errores. Y sobre todo, no se puede volver a salir de un terreno de juego con la sensación que comentaba Conan Ledesma tras el partido ante el Getafe: “No lo hemos dado todo, es obvio”, decía el portero cadista. El peor enemigo del Cádiz ahora mismo es el propio Cádiz CF. A veces da la sensación de que parte del vestuario cree que los 10 puntos actuales van a servir para amarrar la permanencia. Craso error.

Y la reacción tiene que empezar a hoy, a lo grande. Sí, tenemos enfrente a todo un Real Madrid que en cualquier momento te puede hacer un descosido, pero ellos, a su manera y a su nivel, tampoco andan finos esta temporada. Yo tengo fe, mucha fe en la plantilla del Cádiz. Y sé que a poco que se reaccione no debemos pasar apuros para mantenernos esta temporada.

Es cuestión de creérselo a su debido tiempo, ni antes ni después de acabar los partidos, sino en el meollo de los mismos. Así que, por favor, las rebajas del Black Friday… las dejamos pa otro añito.