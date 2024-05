Dicen que el Cádiz nunca se rinde. Y, visto lo visto, la verdadera pena de todo esto es que el equipo no hubiera pensado esto hace tres o cuatro semanas, porque el Cádiz no hubiera pasado ningún, pero NINGÚN apuro para quedarse en Primera si hubiera despertado del coma solo 3 o 4 partidos antes. Ese partido ante el Mallorca, ese partido ante el Celta, entre otros son los que estamos echando de menos ahora. Pero ya no cabe volver la vista atrás y hay que mirar hacia adelante. Dos partidos tenemos que ganar, que ya no parece tan imposible como cuando eran cuatro. Dos, y esperar que alguien nos eche una mano. Que hasta para eso estamos negados en otros partidos. El Athletic no lo hizo en Balaídos y el Betis no fue tampoco capaz de echarse el cable ni siquiera a sí mismo. Y tal como pintan las cosas, el Cádiz necesita el enésimo milagro de su centenaria historia. Ahora mismo ha vuelto la fe a la grada, porque la religión cadista se vuelve más fuerte cuanto más complicada se ponen las cosas. Lo del Pizjuán fue la muestra divina de que Dios existe y es amarillo. La pelota no entraba ni con un Sevilla con menos intensidad que un servidor en una mudanza y el tiempo se acababa. Se meten ellos un gol y ni por esas. VAR y anulado. Y cuando ya estábamos en Segunda, llegó el gol en el minuto 86, que grité allí en la grada con todo lo que tenía dentro, como miles de cadistas en sus casas. Y vuelta a la vida. Pues ahora, a sacar la calculadora en estas dos jornadas. El Cádiz no puede fallar ahora y a esperar. A esperar que ni Las Palmas ni Rayo sumen ningún punto en estos dos partidos. A esperar que Celta sume como mucho uno y Mallorca como mucho dos. El Cádiz solo tiene ventaja en enfrentamiento directo con Las Palmas, al que se lleva si los canarios acaban con 38, como nosotros. Pero lo curioso del tema es que al Cádiz le valen todas las combinaciones posibles de triples, cuádruples y hasta un quíntuple empate, donde no baja en ningún caso. Si se mira uno a uno parece complicado, pero con tantas posibilidades alguna se puede dar. Yo confío en esa magia del fútbol que hace que un equipo que ha ganado tres partidos como el Almería, sea capaz de dar la sorpresa en Mallorca. Ya lo hizo en Vallecas, por cierto. Deseo también que ese milagro se pueda dar en Granada con la visita del Celta. Porque el Rayo lo tiene complicado anta un Barça deseoso de quedar segundo. Y ya la última jornada podría ser de infarto.

Yo estoy convencido de que alguna de estas posibilidades se va a dar. Estoy seguro. Me preocupa más que seamos capaces de ganar los dos partidos que nos quedan sin que nos entre la jindama gorda. Jindama que, por cierto, se puede extender peor que el coronavirus por media España y las Canarias como se den alguno de esos resultados. Pues sí, ser del Cádiz es asfixiante, pero momentos como el del Pizjuán lo compensan todo. Y si nos salvamos, lo que tiene el Madrid con la Champions en lo mismo que tendríamos nosotros con Primera División. A por lo que queda, joder.