Les doy las buenas tardas desde el estadio Carranza, según la lección de género gramatical que nos dio en su día la aparentemente inocente o inocenta ministra de qué más da, lo mismo da, de igual da, aunque nunca nos da igual, pues las palabras llevan dentro una bomba de relojería cada una que nos explota (metafóricamentre) en las caras, en las manos, en la vida de toda una nación que asiste asombrada al pin-pon institucional.

La gente de nuestra polis aristotélica ha olvidado la cordura y el zoon politicón del maestro de Alejandro Magno se nos vuelve siniestro, perverso, artero… Ya no habrá sedición, la malversación de fondos será menos culpada, etc.

Sobre esto deseo hacer una aclaración para el cadista que tenga alguna duda al respecto.

Desórdenes públicos pueden considerarse, por ejemplo, una gran algarada callejera, quemar gomas de camiones en una avenida, hacer una barricada, romper farolas en el Puente Carranza, etc. Son obreros que buscan no perder su trabajo o intentar una subida de salario u otra mejora. No son actos políticos propiamente dichos.

Cuando estos desórdenes públicos están orientados no a conseguir mejoras personales, ni laborales, sino que se orientan a conseguir un fin claramente político, como puede ser la secesión de una parte de España, como vimos en los gravísimos desórdenes públicos que hubo en Cataluña hace unos años y que todos pudimos contemplar en la tele, a eso llama el Código Penal SEDICIÓN.

Y, finalmente, cuando la sedición se produce con utilización de armas, como, por ejemplo, el lejano 23 de febrero de 1981, el Código Penal nos habla de REBELIÓN.

Ya sé que esta página es de amarillo color futbolero; pero me gusta que los cadistas estén claramente informados de lo que significan esas palabras que llevan en sus entrañas, a veces, pólvora, dolor, sufrimiento, división de los españoles.. Y que están desgraciadamente de moda.

Bueno, volvamos a lo nuestro, aunque lo anterior sea también "lo nuestro", porque después de tanto tiempo vuelve el pálpito amarillo a lo suyo, es decir, al presentimiento amarillo del "hoy ganamos", al corazón amarillo que disfruta una barbaridad viendo al Glorioso vencer. Aunque sea de penalti injusto en el último segundo, según descendamos al tópico más ajado.

Pues no, no ganamos. ¿Por qué? ¿Es el Almería un equipo ligeramente superior al Glorioso? Lamentablemente, sí, así es. Pero habría que hacer examen de amarilla conciencia y decir que vimos cosas que no nos gustaron. Comprendemos que la lista de lesionados era amplia; pero eso no quita para que viéramos un centro del campo volátil. Los delanteros se abastecían de escaso juego, y si estas escasas pelotas les llegaban era desde la defensa o del patadón y tente tieso. Alcaraz anduvo pobretón en eso y Álex, al que admiramos desde el Castilla, dio una lección de nada. Para colmo Glez. lo coloca en banda izquierda en la segunda mitad, escribiendo la Biblia del disparate y quitando al único que intentaba el desmarque vez y otra, el autor de un golazo buenísmo que el bar (sí, con be) machacando alegrías, como siempre, nos anuló. ¿Se puede abolir un gol por una jugada borrosa y previa y que sólo se puede ver repasándola desde el sillón del bar y que sucedió a 70 metros del arco? Lo natural es el ojo del árbitro y no el de la técnica, árbitro que no tuvo bemoles para imponer lo que él había constatado.

En fin, error y horror, que sólo la zurda de Lucas remendó con acierto en una jugada aparentemente inofensiva, pero que el Glorioso hace tan temible como un saque de esquina.

Terminando: este equipo tiene rostro de segunda. Y me duele decirlo, como ya señalé tras el 0-4 del Trofeo.