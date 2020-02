Satisfyerme o déjame morir

Si imaginamos una reunión de mujeres adultas amigas confesando entre risas que el regalo estrella de estas navidades ha sido un Satysfier pro 2, seguramente las visualicemos en Manhattan, entre cócteles, a los Sex in the City. Nada más lejos de la realidad. Las ganas de que a una le succionen el dolor del alma o el clítoris están en las conversaciones cercanas, entre mujeres que empiezan a perder el miedo. ¿Por qué no? Personas que empiezan a dejar de anhelar la atención de los demás para aprender a amarse a sí mismas. Esta es la ventaja que le encuentro al cacharrito cachondón de marras que está en boca de todos.

Un tema que aflora a los labios como una revolución de la conducta sexual tan fuerte que solo es rebatida en memes y en comentarios privados. Pero ahí está. Como un canto a la vida y al placer femenino. (El placer de ellos no admite discusión, de momento).

Observarán que no me disgusta en absoluto si de verdad se trata de una forma de encontrar la felicidad y contagiarla a los demás, ya que conocer el propio cuerpo y disfrutarlo debe ser obligatorio para aprender a querer a los demás. Aunque la apología del placer que parece que hago en este artículo es engañosa. Nuestra humana condición no entiende de objetos que sustituyan la piel. Y esta moda pasará y no habremos aprendido nada.

El orgasmo rápido no es amor, claro que no. Ni es conexión con otra persona, sea del sexo que sea. Y lo que aterra realmente es la tremenda soledad que nos aplasta en estos días de la súper comunicación y las apps del amor. A golpe de click, una cita. Y en Amazon, nuestra fuente de éxtasis a varias velocidades.

Si todo es tan fácil, si todo es tan cómodo, y sin tan bien vivimos en un vergel de sensaciones al alcance de los dedos, ¿por qué estamos tan solos? Y a las pruebas me remito cuando leo estos días también que en Holanda se aprobará la píldora Drion, o pastilla para suicidas. ¿Tiene usted ganas de morir? Le ayudamos a palmarla limpiamente. No sé. Es un fangal que está de plena actualidad el debate social sobre la eutanasia. Pero me da en la nariz que lo de la Drion es distinto. Más aún cuando he leído un estudio que afirma que una buena parte de la población (en Holanda, dicen) de más de cincuenta y cinco años ya se aburrió de vivir, a pesar de no padecer ninguna enfermedad degenerativa ni mostrar problemas importantes de salud.

Volvemos al vacío, al egoísmo camuflado de reivindicación de la individualidad mal entendida, a la banalidad y a la tremenda soledad en medio de la multitud y el ruido. Da lo mismo buscar la muerte que la petit mort en menos de dos minutos. Se trata de encontrar el modo de llenar el desánimo de ganas, si es posible, porque a lo mejor se nos escapa de las manos el verdadero sentido de la vida.