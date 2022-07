Sanidad de todos y para todos

Envueltos aún en los últimos coletazos de una pandemia que vino a poner bocarriba nuestro estado de bienestar, la sociedad comienza a lamerse las heridas planteándose un debate que, no por recurrente, es menos actual: la situación de nuestra sanidad pública. Son muchos los gestores políticos, secundados en sus argumentaciones por sesudos analistas, que atribuyen la crisis sanitaria que estamos atravesando a la falta de profesionales. Y no les falta razón. Sin duda es una de las patas de la silla de esta crisis, pero sería interesante que hiciéramos un análisis más profundo para evitar que el debate se limite al "y tú más" habitual entre los grandes partidos y por una vez en esta vida se intente hacer algo provechoso. Porque lo que está en juego es la salud de todos y el sostenimiento de un sistema sanitario que, si sobrevive a duras penas no es tanto por la gestión como por el trabajo infatigable y al compromiso de muchos profesionales que llevan ya más de dos años combatiendo con clara inferioridad de efectivos.

Efectivamente, faltan profesionales. Y la primera gran reflexión que debemos poner encima de la mesa es que muchos de ellos ya estaban dentro de nuestro sistema, pero se vieron obligados a emigrar a otras comunidades autónomas o a otros países huyendo de la precariedad y buscando lo que es legítimo para todo trabajador: la estabilidad y la posibilidad de conciliar la vida familiar y laboral. Cuando nuestros gestores se escudan en el argumento de que no hay médicos o enfermeras, tratan de esta manera expiar sus culpas para no asumir las consecuencias de un fracaso en la gestión que en un futuro no muy lejano nos va a pasar una factura difícil de abonar, si no le ponemos remedio pronto. La aplicación del nuevo Decreto sobre la Temporalidad viene a salvar de la quema a muchos profesionales atornillados a una interinidad eterna, a contratos encadenados hasta el infinito, a un "ay" constante y a una incertidumbre que les persigue como una maldición desde hace años. Pero este Decreto no es la solución ni el santo grial de un sistema al que empezamos a verle las costuras en su atención primaria o en las interminables listas de espera y que pide a gritos desde hace años más personal. Como solución inmediata, los gestores han visto en la sanidad privada concertada una salida al problema que, a la larga, solo está consiguiendo desangrar de profesionales a la pública (que a veces se enrolan en la privada porque se les ofertan contratos más duraderos y estables) y de esta manera el coto privado crece, los bolsillos de unos pocos se llenan, y nuestras bolsas de trabajo se vacían. La perversión perfecta del sistema.

Y hay estudios (uno de Oxford reciente, por ser concreto) en el que se pone de manifiesto que hay una relación directa entre la privatización de la sanidad en Inglaterra y el aumento de la mortalidad evitable… Tomemos nota, por favor.

Otros estudios estiman que, en los próximos años, cerca de la mitad de la plantilla del SAS estará jubilada o en vías de jubilarse, dibujando un panorama desolador si no empezamos a trabajar al respecto entre todos: Sanidad, Educación y Universidades, Hacienda, trabajadores y analistas. Si seguimos por este camino -sin hacer un esfuerzo presupuestario y sin ampliar las plazas para formar personal sanitario-, en 2032 nuestros centros públicos agonizarán y la ciudadanía acabará convencida de que los centros privados son los únicos que le garantizarán la asistencia adecuada. Si este escenario estaba en la perversa mente de alguien en busca de la rentabilidad económica, está de enhorabuena: la primera parte de su plan se está cumpliendo.

Esperemos que, por una bendita vez, la sociedad reaccione y evite el desmantelamiento encubierto que estamos soportando desde hace años