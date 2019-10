¿Y Sancti Petri 'pa' cuándo?

Desde la restauración de la democracia se han realizado por los diferentes gobiernos municipales numerosas gestiones encaminadas, todas ellas con mayor o menor acierto, a la rehabilitación del Poblado de Sancti Petri. Jamás he puesto en duda la voluntad de todos ellos en centrar sus esfuerzos para encontrar la mejor solución posible para el poblado, y en la que además, puedan quedar recogidas al menos la mayoría de las muchas aspiraciones que el conjunto de chiclaneros/as tenemos para este lugar tan emblemático para todos.

Pienso, que muy a nuestro pesar y al tiempo transcurrido, así como a los innumerables esfuerzos realizados en pro de la consecución de un final ampliamente deseado y demandado por todos para el poblado, los días, los meses e incluso los años transcurren sin que podamos otear en el horizonte una pizca de luz que, de una vez por todas aporte la solución definitiva a un problema enquistado durante más de 40 años, que mucho me temo, y aún a pesar de lo que a estas altura pueda resultar algo chocante, tengamos que seguir contemplando "sine die" el transcurrir de las hojas del calendario sin que nada nos haga pensar que algo vaya a cambiar, y por ende, poner fin de forma definitiva a un cúmulo de circunstancias que no han propiciado hasta la fecha la posibilidad de que Sancti Petri y su entorno más cercano puedan recuperar la belleza y esplendor que tuvo en su pasado más reciente a través de su rehabilitación.

Sinceramente creo que es hora de que acabe tamaño despropósito con uno de los lugares más arraigados en lo más profundo del sentimiento de todos los que de una u otra forma amamos nuestro querido Sancti Petri y que, definitivamente, se imponga el más amplio de los consensos posibles para que no dejemos pasar la magnífica oportunidad que nos brinda la ITI (Iniciativa Territorial Integrada) dotada con cinco millones de fondos europeos, que permitirían a través de dicha inversión materializar el Plan Especial de Sancti Petri, lo que sin lugar a dudas posibilitaría dotar a dicha zona de los espacios náutico deportivo, pesquero, cultural, social etc. Considero por tanto que no deberíamos dejar pasar esta magnífica oportunidad y seamos capaces de realizar lo que supondría que más pronto que tarde se pueda rehabilitar y dar sentido al poblado.

En consecuencia, mejor con ITI que sin ella, para que se produzca la definitiva puesta en valor de nuestro querido poblado de Sancti Petri. En esa confianza, apelo a la inteligencia colectiva en el ámbito político para que se ponga de manifiesto un mayor interés si cabe en su futura rehabilitación y posterior desarrollo, sean capaces de aprovechar la oportunidad que nos brindan los mencionados fondos europeos y hagamos de una vez por todas realidad el sueño de una gran mayoría de personas de nuestra ciudad y de fuera de ella que siempre hemos visto en nuestra península un pequeño paraíso que merece la pena recuperar y dotar de todo el esplendor que nunca debió perder. ¡¡¡Ya toca!!! ¿No creen?