Sánchez pide mus

Que hable el pueblo!". Y el pueblo habló (en Facebook): (Estoy) Hasta el mismo voto (Lucía Fernández). El político es el único animal que tropieza mil veces en las mismas elecciones (Rafael Marín). Si unos políticos son incapaces de formar gobierno, algo que forma parte de sus menesteres, ¿no deberían dimitir y no poder ser reelegidos por inútiles? (Tony S. Jiménez). Esto con la segunda vuelta no pasaba (Carlos Pacheco). El rictus que se le va a quedar en la cara al señor Peter Sánchez va a ser de los de tomo y lomo. La sonrisa se le va a congelar y la prepotencia y seguridad en sí mismo le van a pasar factura (Javi Lara). ¡Quién nos iba a decir que la vuelta al cole era al colegio… electoral! (Jesús Lens). Sánchez ya tiene las elecciones que quería, y los demás, las que se han buscado (Carlos Alcina vía Fran Sánchez Mazo). Veo mucha animadversión hacia la clase política pero lo cierto es que representa perfectamente lo que hay a pie de calle. Un feo y caro reflejo, nada más (Rafael Lindem). Nosotros somos los últimos interesados en repetir las elecciones. Y por eso nuestro lema en las elecciones será "Yo no quiero elecciones", ha explicado Pedro Sánchez pidiendo ya el voto (El Mundo Today). Demos gracias por esta democracia que nos permite votar y votar y votar sin parar (Paco Sánchez Múgica). Políticos que no asumen sus responsabilidades, no merecen en absoluto nuestra confianza (Eulogio García Romero). La clase política no tiene clase ni política (Javier Ruiz Taboada, vía Juan Luis Iglesias). Hagamos ver a los políticos que la soberanía reside en nosotros y no en su ombliguismo. Estamos a tiempo (Margarita Martín). Vota, amigo mío: sé demócrata. No vaya a ser que la fiesta de la democracia no se celebre sin tu dinero y sin tu voluntad (Alexei Raskolnikov). Los políticos tiran a la basura nuestros votos (Diego Calvo). Es ver a Albert Rivera y acordarme de Sir Gallahad en el puente de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada (Raúl Láinez). Otro día de mierda (Jesús Nieto Jurado). A mí no me estafan más, se acabó, me han mangoneado por última vez. Otra vez vamos a elecciones por culpa del PSOE (Rafael Valverde). Después queréis que los jóvenes se entiendan y que haya mediación y que se llegue a acuerdos. Sois impresentables. Los cuatro líderes fuera y cuatro personas nuevas (Hilda Martín). La fiesta de la democracia. Otra vez (Fernando Pérez Barral). El inútil echa la culpa de su ineptitud a todos menos a sí mismo (Javi Álvarez). Ya estoy como en 2011: pesando 76 kg y con elecciones en noviembre (José M. Cárdenas). Con el bipartidismo, esto no pasaba (Jesús Varela). Si no saben ponerse de acuerdo, no deberían poder volver a la segunda ronda: los malos jugadores se quedan en el banquillo (Sandra Cabello). Menos mal que no estamos en la época de los romanos porque yo mandaba a todo el Congreso a los leones (Noelia GH). España va muy bien… en baloncesto (Rober Villalba). ¡Ah! El título es de Manu Fernández, el saltimbanqui.