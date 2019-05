Sana envidia de Málaga

Te estuve llamando todo el fin de semana sin lograr hablar contigo -a modo de saludo y en tono recriminatorio.

-No sabes cómo lo siento Erika, estuve en Málaga en la Convivencia Nacional de Madre Coraje que celebramos una vez al año en distinta delegación. Ha tocado Málaga y no sabes lo bonito que está.

-No lo conozco. ¿Merece la pena?

-Merece mucho la pena, Erika. El centro es espectacular, lo han transformado y está cómodo, bonito y limpio. Monumentos, museos, zonas de esparcimiento, la integración del puerto y la ciudad es una maravilla.

-¿Cómo se llega? A lo mejor me acerco desde Madrid cuando vaya para las elecciones del 26 de mayo.

-Pues como quieras. Tienes AVE desde Madrid, avión y unas autopistas y carreteras magníficas.

-¿No lo conocías, Jaime?

-Sí, hace muchos años viajaba con cierta frecuencia, pero no lo conocía como está ahora. Me da una sana envidia ver Málaga así y comparar con mi tierra, que no tenemos ni AVE, ni tren a la Cabezuela, ni el nudo de Tres Caminos, ni un centro histórico tan cuidado, y para colmo la gran barrera entre la cuidad y el puerto.

-Bueno, por los datos que veo Málaga es mucho más grande que Cádiz.

-Y más que lo será. Cádiz no para de perder habitantes; seguimos con zonas de infraviviendas; la capital del paro, del paro juvenil, y con un patrimonio excepcional que no se pone en valor. No cuidamos lo que tenemos y así nos va.

-Ya te lo dije, Jaime. Me gusta mucho Cádiz y creo que tiene un potencial para ser una gran capital turística, y no sólo por la gastronomía, que también.

-Erika, ¿crees que no me duele tener que decir esto?

-Ya lo imagino, pero todo tiene remedio si hay una buena gestión y se administra bien el dinero, poco o mucho, de que se disponga.

-Así pienso yo también. Es como una gran empresa y hay que mirar muy bien en qué se invierte. Necesitamos gestores. A ver qué sale de estas elecciones.

-Por cierto Jaime, me he enterado del fallecimiento de Rubalcaba.

-Sí Erika, un político de la transición. Muchas luces y sombras en sus 20 años de gestión. (Continuará).