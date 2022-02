San Valentín siempre

En las calles comerciales de La Isla, reducidas más que nunca a la imperecedera 'milla urbana' de San Rafael y Rosario, se aposta casi cada día un grupo de jóvenes repartidos en parejas y a una distancia regular, que, armados de carpeta y bolígrafo, salen al paso del viandante para conseguir su adhesión oficial y pecuniaria a una causa justa. Buscan abonados a Médicos sin Fronteras, Cruz Roja, Asociación contra el Cáncer y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, entre otros fines de los cuales habría que ser muy malnacido para estar en contra.

No dudo del esfuerzo solidario y encomiable de estos muchachos y muchachas, pero me chocan sobremanera sus formas de dirigirse al potencial asociado. Aunque la mascarilla impide comprobarlo, ya desde lejos adivinas que tienen puesta la mayor de las sonrisas, y unos pocos pasos antes de que llegues a ello, te espetan: "Hola, guapetón", "¿cómo estás, preciosa?" o "¿a que tienes un ratito para nosotros, corazón?". Frases que no parecen muy en consonancia con la concienciación que se persigue, ni con las causas de niños errantes sin destino, enfermos con esperanzas en vilo o víctimas inocentes de enfrentamientos interesados.

Parecen estos chavales agentes comerciales con fines equivocados y quizá sean simplemente unas víctimas más de esa creciente tendencia a teñirlo todo de rosa, de la que son el exponente más palmario esas dependientas que te responden "no lo tengo, cariño mío" cuando le preguntas por determinado modelo de calcetines. Como si viviéramos en un eterno día de San Valentín inesperado, te encuentras a cada paso con expresiones cariñosas de auténtico amor por parte de gente a la que no has visto en tu vida y no volverás a ver, o simplemente no te acordarás de que en un determinado momento te dijeron cositas que sólo recordabas haber oído a tu primer amor y en los arrebatos de tu madre o de aquella tía tan buena (dicho lo de tía en el sentido de hermana de tu padre, y lo de buena en el de que albergaba una ternura incomparable). Quién sabe a dónde nos llevará esta explosión de amor social apasionado e incluso promiscuo.