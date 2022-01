San Antón de las verdes dunas

Apenas quedan días, atrás caminos y sendas que se pierden entre las doradas dunas entoldadas de verde frescor. En estos tiempos, tras restricciones pasadas y miedos revividos incertidumbres del cómo, y sin embargo, el espíritu y el esfuerzo siguen presentes en San Antón. El Puerto, que siempre miró hacia sus pinares que hacia su río, flaco favor hace a una tradición, que comenzó como todas, con un ahora, y que poco a poco, sin prisas, en cada paso, en cada año, mas vinculación y mas portuense se vuelve. Hoy, son muchos que no recuerdan un San Antón sin su romería, y casi todos los que vivieron los años en los que San Antón era el viejo del cochino de la Capilla del Olivo, cada día asumen mas la fiesta como algo suyo y cotidiano. Yo, por mi parte, siempre la viví en la distancia, pero en el corazón, cerca, pero sin estar dentro, respirando su esencia, pero sin dejarme embriagar por el aroma de los pinos. Y tras años, y sin perder la distancia, ahondé en su vivir. Hoy cierro los ojos y aspiro los verdes colores de esa primavera invernal, siento esa húmeda chasca acogedora, toco los sonidos y colores, me dejo besar por Sol, que entre los brazos de la playa de verde resplandor, asusta a las nubes que siempre respetan ese domingo de enero. Mientras disfruto, aun sin estar, me acoge la satisfacción de los animales, que más allá de perros y gatos, por encima de mulas y caballos, da cobijo a todo tipo fraternal hermano de cuatro o ninguna pata, de pluma o cascarón… quizás, después de haber experimentado la impotencia de estos años, después de ver que no somos mas que peones en manos de una naturaleza que nos da su permiso para maltratarla, quizás y solo quizás, aprendamos que San Antón es más que un patrón de a los animales, pues nosotros, con escasa diferencia a ellos, también lo somos, y a veces, muchas veces, hasta irracionales. Ojalá se nos pegue algo de la racionalidad de ellos, y así, San Antón se digne a darnos su bendición. Buen San Antón a todos.