Hola holita, amiguis. Bienvenidos un día más a mi canal de videos y tutoriales. Hoy voy a hablaros de un producto que me está flipando y bueno, ya estoy esperando a que saquen la versión pro. Muchos de vosotros os habréis preguntado para qué sirve esto que tengo en las manos (se ve un papel con letras). Os parecerá un simple papelito, pero no. Hay mucho más. Veréis. En este video os lo voy a explicar. Pero antes, no os olvidéis de darle a suscribir y así podréis verme todos los días, que sé que lo necesitáis (risas enlatadas).

El salvoconducto de Guadalet Prime no es el primero de su gama pero, la verdad, os lo recomiendo, sobre todo por la relación calidad precio. Mirad, pesa poquísimo, es coqueto, y bien plegado cabe en el bolsillo del pantalón. ¿Lo veis? No abulta nada. Claro, estáis acostumbrados a verlo todo en una pantallita y os cuesta pensar en un documento impreso, en papel, como los que usaban nuestros abuelos. Pero vamos, que lo que nos interesa es su versatilidad, su funcionalidad, y no la pinta que trae.

La primera vez que te haces con uno de éstos te crees que vas a poder evitar cualquier cierre perimetral que te encuentres por el camino. Que vas a poder saltarte la cola de la pescadería y salir de marcha a medianoche. Pues no. No es esa la cuestión. Con el salvoconducto de Guadalet Prime lo más que podrás hacer es (sonido de censura, en plan biiip), pero te empodera, te hace sentirte libre en cuanto se lo enseñas a alguien, sobre todo, si te haces un selfie con él en la mano y lo subes a las redes. Es alucinante cómo una cosa tan estúpida puede llegar a ser algo tan útil. A mí me tiene enganchado. Y es que los productos de Guadalet Prime son la leche.

Pronto estará tan de moda como las mascarillas o las pruebas diagnósticas. Si queréis estar en la onda, no dudéis, haceros ya con el salvoconducto de Guadalet Prime. Es el mejor hasta el momento. Y hasta aquí el video de hoy. Dadle a me gusta y disfrutad del día y… hasta mañana, amiguis (guiño y besos voladores al público).