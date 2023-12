Como para el común de los mortales resulta imposible pedirle al nuevo año un aumento de sueldo que ronde el 22% anual, un logro al alcance sólo de algunos presidentes autonómicos que guardan la moderación para otras cuestiones más importantes, lo ideal es pedirle a 2024 que sea un año lleno de salud. Pero de salud de la de verdad, esa salud que nos hace estar como un roble y, de paso, evitar un centro de salud o un hospital del sistema andaluz como un vampiro evita cruzarse con un buen puesto de ajos. Como están las cosas, es lo mejor que nos puede pasar. Tener salud y no estar esperando que haya un hueco en la agenda de la atención primaria o tener que esperar once meses, de momento, a que den la cita para una ecografía de rodilla (historia verídica). Debe ser que quieren que vayamos de rodillas, casi peregrinando, a Lourdes o Fátima, que allí no hay listas de esperas y cabe todo dios.