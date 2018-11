Llegó a pensar que este día no llegaría nunca. Habían sido muchos, demasiados años conteniendo aquella íntima pasión que lo devoraba. Siempre en silencio y fingiendo para ser socialmente aceptado. Leyendo una prensa hipócrita que no defendía lo que él representaba, y viendo cómo tipos y tipas infames despreciaban a los que eran como él.

Eso lo había endurecido. JPaez no se consideraba un precursor ni un pionero, pero ya se veían otros como él por la calle.

Y por fin ha llegado el día de salir del armario, la hora de la epifanía, y ya puede proclamarlo a boca llena: soy facha. Sí, facha. ¡Soy facha!

Aquí estamos, reflexiona orgulloso, hemos salido del armario. Hemos vuelto. Ya no hay que esconder el retrato de Franco debajo de la cama, ni ocultarse tras ridículos seudónimos en las redes sociales, ya podemos decir que las feministas son todas unas arpías, y que hay que sacar de las calles, por las buenas o por las malas, a los perroflautas. Mejor por las malas.

Hasta ahora, piensa, ante las sucias tretas del rojerío, los insultos a España y a sus sagrados símbolos, a los toros o a nuestras sanas tradiciones, los partidos de la derecha, la derechita cobarde, se achantaban. Pero esto se acabó, ahora esos partidos compiten en demostrar cuál es el más español. Y sin complejos, aunque se nos sigue acusando:

¿Violencia? No, santa indignación.

¿Odio? No, defensa de la unidad de España.

¿Xenofobia? No, primero los españoles.

Así que ya está tardando la misa en latín, ya se está tardando en fulminar eso tan antiespañol de la Memoria Histórica, ya están tardando en reponer en calles y plazas los nombres de los verdaderos patriotas. Ya urge perder de vista a rojos e indeseables, valga la redundancia, y poder decir que los negros son negros y los moros son moros…

JPaez está crecido y ya se ve triunfante sobre la ley de igualdad de género o las autonomías, pidiendo la deportación de inmigrantes y coreando ¡a por ellos!

Hemos vuelto, piensa, ya tenemos a quien votar. Aunque esto de los votos, las urnas y esas pamplinas no son más que obstáculos evitables. No sé si me explico…