Y veinticuatro años después el terreno popularmente conocido como 'Tiro Janer' dio a luz una hamburguesería, lo que, según como se mire, podría ser interpretado como un síntoma. Como el parto de los montes que después de grandes terremotos parieron un ratón, o como el inicio de un gran parque comercial. Usemos aquí el optimismo o el pesimismo de cada uno para adivinar el futuro.

De todas formas, pongamos en primer lugar sobre la mesa la evidencia: un 'burger' viene siendo, a la luz de los últimos acontecimientos, tan isleño como Halloween. O incluso más, dado que el auge de estos establecimientos de comida rápida va en consonancia directa con la cada vez menor presencia de los freidores. Así que quizá haya que celebrar por fin la puesta al día de nuestra ciudad.

Crecen los parques comerciales al mismo tiempo que los supermercados, con lo cual tal vez San Fernando esté consiguiendo espantar por fin el fantasma de 'ciudad dormitorio' para pasar a ser una inmensa ‘gran superficie’, además de ‘ciudad de eventos’ una vez que ya hemos conseguido destacar por los que casi a diario animan La Isla.

En otros tiempos no tan lejanos, en los que el progresismo consistía entre otras cosas en abominar de lo norteamericano, el nuevo establecimiento de Mac Donalds habría sido objeto de protestas como representante del antes odiado 'american way of life'. Ahora hemos terminado siendo todos un poco yanquis, y abrazamos, como si fueran nuestras, costumbres antaño tan exóticas como comprar y comer hamburguesas y tacos a bordo de nuestros coches, atiborrarnos de palomitas en el cine y considerar imprescindible festejar el día de Difuntos disfrazados de payasos terroríficos. Hasta hemos abandonado a nuestras Nancys para abrazar a la rosada Barbie. Por supuesto ¿quién osaría hoy reivindicar a las Barriguitas? Quién sabe, al ritmo que vamos, quizá terminemos celebrando el Día de Acción de Gracias, aunque primero haya que aprenderse en qué fecha cae eso.