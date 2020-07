Sacrificio a melkart

Lleva milenios siendo nuestro dios, así que no va a cambiar ahora. El rey de Cádiz es el dios de los fenicios, y el dios de los fenicios terminó siendo el dios de los tratos, de las vueltas, el que velaba sobre un templo repleto de tesoros, un templo que era como un banco. Melkart fue siempre una divinidad amante de los sacrificios. Nada es gratis, ¿no es cierto? El dios que surgió del afán comercial es, sin duda, el que más en forma ha llegado hasta nuestros días, saltando por encima de algunos siglos famélicos. De hecho, en la actualidad, su culto lo es todo. Por él, ponemos en marcha la rueda, abrimos las puertas, las fronteras, cerramos la boca. Qué no haríamos porque Melkart vele por nuestra cosecha, por nuestro negocio. Los sacrificios son necesarios: no finjamos susto ahora que nos toca cerca. El dios amenaza con profecías, diagramas, extrañas visiones de ruina. No podemos parar, nos dice. Al fin y al cabo, siempre hay víctimas.