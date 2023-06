Ando leyendo un libro que me tiene estupefacta: Cómo hemos cambiado (2020), de Juan Sanguino. Trata de “La transformación de España a través de la cultura pop”. Yo venía de un mundo donde solo importaba la carrera universitaria, un mundo no ya de la Galaxia Gutenberg sino de la Galaxia Asperger: gentes enfebrecidas por hacer currículum sin más contacto con la realidad que el sueldo. Esta segunda galaxia perdura, pero a mí me sacó de ella un exmarido que odiaba a los funcionarios en general y a la universidad en concreto. A día de hoy sobrevivo en un ecosistema donde, bajo un flamante código ético, triunfa un sistema de mafias, apariencias y mobbing. Hay quien aprieta el culo y con boquita de fístula te recita los estatutos. Hay quien gime que lo suyo no son beneficios sino reconocimientos. Hay quien dulcemente se encoge de hombros. Y lo más normal es mirar para otro lado a caraperro. Total, que el curso que viene impartiré yo solita la cuarta parte de la docencia de literatura del grado de Filología Hispánica (la Facultad parece mi academia). Y no hay dónde protestar, porque el sistema es una pescadilla que se muerde la cola y todas las instancias te/se remiten a la anterior, con lo que vuelves a quedar en manos de la troupe inicial de sabandijeños. No queda más que respirar hondo y recitar tu mantra: No conseguirán arrebatarme la vocación, la dignidad ni la alegría. A todo esto leo a Sanguino y veo que lo que mueve el mundo es la entrada del hombre en el mercado de la imagen (Beckham y la metrosexualidad), la teta de Sabrina (que acabó con los rombos en televisión), el abuso colectivo y la humillación pública (todos esos programas de concursos donde unos mindundis en rol de maestros machacan a los concursantes), la mercantilización de la desgracias (las niñas de Alcásser), hacerse selfies y que el mundo mundial le dé al “me gusta”. Bueno, no importa. En estos tiempos no se podría pensar en un artículo de prensa a lo ‘J´accuse’ de Emile Zola que defendiera a Dreyfus. Quizá el equivalente sería que Dreyfus se hiciera un selfie mientras el ejército francés le sodomizaba y que alguien le diera al me gusta. Lo mismo se hubiera convertido en un Kardashian.