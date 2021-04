Lo de SD en La Isla

Los partidos políticos, reconocidos en la Constitución como instrumentos fundamentales para la participación política, son también estructuras complejas de poder, grupos de presión, opiniones fluctuantes, intereses no declarados. No es de ahora, es de siempre. A muchos nos gusta votar, elegir, y a otros ser elegidos, que los voten. Para ello trenzan alianzas, estrategias, compromisos, juramentos. En sus organizaciones. Ahora está pasando, cada vez menos subrepticiamente. En el PSOE. Quiero decir que Patricia Cavada, y su grupo de fieles, aliados o simpatizantes, unos en el gobierno y otros no pero da lo mismo, han caído, al parecer, del lado perdedor de las próximas elecciones internas de los socialistas. Porque la han etiquetado de "susanista", en coherencia con su inicial y constante valedor, Fernando López Gil, al que le fue muy bien, y le va muy bien, con el susanismo. Llegó a viceconsejero de Gobernación de la mano de Jiménez Barrios y, perdido el gobierno, se alzó con un plaza de senador, por decisión digital de Susana Díaz. Los no susanistas (en San Fernando hay unos cuantos, entre ellos la inevitable María Jesús Castro, "pedrista" confesa, senadora elegida y Secretaria del Mayor en el Comité Federal, que es un órgano muy importante del PSOE) llevan esperando la oportunidad de ajustarle las cuentas a López Gil, al que detestan. El problema es que en el "paquete" pueda ir también Patricia Cavada, gran amiga del senador López, o lo que es lo mismo, que el tortazo que quieren darle a éste se lo den a la alcaldesa. Y eso, desde la óptica de la ciudadanía, es harina de otro costal. Porque, en oposición a "lo que había antes", los cañaíllas estamos viendo que la ciudad se mueve, hay proyectos, ilusiones y esperanzas. En la renovación del espacio público, en el mundo laboral, social, asociativo… Y todo esto en medio de un desolador paisaje de pandemia, con el temor siempre presente, y los enfermos y los muertos. Y la crisis que está afectando, como en todas partes, al comercio, la restauración, la hostelería. Lo que queda por delante son los dos años que restan para el nuevo junio. Todo vendrá en cascada, digo el nuevo líder del socialismo en Andalucía, los nuevos cuadros de la región, la provincia y las localidades. La experiencia y los mensajes del pasado son que componendas de última hora, negociaciones con exclusiones, y caras nuevas (la de Castro es de toda la vida) cierran las crisis pero en esta ocasión no sé porque la ex presidenta de la Junta quiere luchar hasta el final y no podrá hacerlo sin sus fieles, o los que estos aporten. Y entonces Patricia Cavada no será juzgada (en su partido) por su trabajo en la ciudad sino por el cúmulo de mezquindades y traiciones que devienen de estos procesos. Es por lo que, egoístamente, nos preguntamos aquí si todo eso va a afectarnos, y de qué modo. Lo iremos viendo.