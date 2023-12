La virgen está lavando/y tendiendo en el romero./En los olivos no quiere./Los olivos le dan miedo./ Que ha visto la piel del árbol/ y cruces para el tormento/y cortezas retorcidas/abriendo nudos abiertos/como bocas de animales/ mordiendo, siempre mordiendo./ El cedro es viejo y más duro./María, no tengas miedo./Soy carpintero y sé cuándo / la madera está mintiendo…/ No tiendas en el ciprés,/es una lanza hacia el cielo/ ¿pero en el pino? ¿en el roble? /la madera distinguiendo/ vetas, nudos y misterios…/ Que hay maderas para muebles/y maderas de sepelio…/Tiende mujer, que el aroma,/del pino perfuma el viento…/ Pero María que es madre/pero María que es vuelo/sólo busca la retama,/la ramita del romero…/ Nada que ofrezca a la muerte./Altura, desgarro… y miedo./ La virgen piensa en Egipto/en Nazaret u otro pueblo/ donde la saga de Herodes/ no ejerza su cautiverio/ los azotes, las espinas/ que como madre, ve en sueños…

Cantaba yo de esta guisa/ y rezaba el padre nuestro/ pensando en el nuevo año/ con sus proclamas y eventos/ de la librería Bozano/ y de Berenguer tan nuestro/ tan marino y tan señor/ de las palabras con sello/ de playas aplaceradas/ de rompientes y silencios/ el palangre en el cascajo/ en la marca del Berrueco./Cuando el filo de la mar/ invade sus aposentos/…

Isla difícil de siempre/ para reconocimientos/ dale cargo a un resentido/ con un miserable adentro/ y desecará las voces/ de los vivos y los muertos/. Pero le rezo a la virgen/ para que no viva el miedo/. Que el parto sea en la Isla/ en una huerta o un cerro/.

Que en Gallinera hay salinas/ la de Belén que ya es suelo/ pero conserva ese nombre/ para que nazca profético/ Belén Éfrata se llama/ (Miqueas dio su argumento)/. Por favor, Virgen María/ que el puente guarda silencio/ no dejará pasar tropas/ ni sacerdotes del templo./ Jesús crecerá más sano/ los peces de aquí, yo entiendo/ son sabrosos, muy jugosos/ sobre todo los de estero./ O ven a la Casería/ donde no sientas recelos/ que la casa de Pilatos/ está en Sevilla/que es lejos/.

Portales y villancicos/ retamas salado el suelo/ para tender los pañales/ que el salicor es muy recio/ y perfuma con sapinas/ el saladar y el salero/. Y la luna de la Isla/ que tiene su reverbero/ hará de estrella a los Reyes/ en este su portal Nuevo.