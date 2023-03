Tras el quizá mi explosivo artículo anterior cuyo título era Maquinación contra la ciudad de Cádiz, que vio la luz el viernes 17 en nuestro Diario (página 48), de nuevo nos hallamos ante otro more of same, que dicen los del Peñón de don Carlos III, es decir, más de lo mismo. Otro alargamiento de los minutos, ese extra time que se han inventado para duplicar la dosis de apocard, ay, para nuestros enclenques corazones, y para que el Glorioso vuelva a perder dos puntos, pues es canon y norma que, en esos minutos de la basura, como se dice en el baloncesto, los jueces (¡) decidan pena máxima, y, hala, de 30 puntos bajamos a 28 y en vez de llevarle cinco puntazos al Almería, ahora les llevamos dos.

Pero esta vez no puedo cargar esa pérdida de los tres puntos solamente en la joroba del árbitro de turno, ya que, como ocurrió asimismo contra el equipo de Getafe, hay que lamentar el mea culpa, y extenderlo a más gente. Es doloroso que con once amarillos en el césped y los madrileños con diez, no se pudiera cerrar el partido. De igual modo, debería haber acontecido este sábado cuando faltando uno o dos minutos, no se tuvo la serenidad precisa en el área. Me refiero, por concretar, a la metedura de pata, nunca mejor dicho, de Mbayé, jugador que del mismo modo, abrió las puertas de la goleada de San Mamés. En Almería, porque se tiró a los pies del contrario sin medir bien, cosa insoportable en un defensor. Y en Vascongadas, como me enseñaron las monjas de San Martín, intentando jugar taca-taca dentro del área cadista, cosa para que los defensas del Glorioso están escasísimamente capacitados. Y ya no sólo los defensas, es que tampoco lo están ni los medios y ni siquiera los delanteros, porque en el Glorioso andamos muy cortitos de técnica. Esto duele. Esto duele mucho aceptarlo; y decirlo; pero es incontrovertible. Irrebatible.

Porque abierto desesperadamente el contrario albirrojo por el olor a segunda, hubo oportunidades para solventarlo todo con un 0-2; pero en vez de tener a Abde, a Machís, o al canadiense del Valladolid, jugadores por los que la directiva, visto lo visto, no supo fichar este verano ni este enero, tenemos a Mondongo (¿Se dice así?).

Que un equipo de la primera división de fútbol del Reino de España, mantenga en sus filas a ese muchacho espigado y cuidadoso con su cabellera que creo que responde al nombre de Mbayé (perdón si lo escribo mal) es decididamente irritante. Inadmisible. Podría jugar quizá en el equipo hermano del Jerez Deportivo. O Xerez, como les gusta. O en el Egabrense. ¿Quién fue la lumbrera que lo fichó? ¿En qué estaba pensando en esos fatídicos momentos? ¿Quién sacó unos réditos de esa acción? ¿Y por qué un buen técnico, como estimo que es nuestro Sergio, que ése sí sabe de lo de la pelota, lo saca al campo teniendo ya en forma a V. Chus? Sergio Glez., please, no lo saques más, hijo. Ah, y enseña a los chicos a saber terminar los partidos, ya que la hemorragia de puntos que sufrimos en los descuentos no se puede aguantar más, si, como es la ilusión de todos, queremos que el galeón amarillo siga surcando el piélago de la primera división del fútbol español.

Cabeza, inteligencia, maña, experiencia, saber, cuquería, astucia, tener tablas, etc. Porque ya lo ha dicho sabiamente alguien a quien yo deseaba ver en las filas del Cádiz. Me refiero a Roger, quien al final del match dijo en la tele: "Hay que ser más inteligentes".