Rocío, mi niña

El miedo se huele desde lejos. El miedo es lo contrario al amor, o eso he leído por ahí. Aunque debe ser cierto. El amor no paraliza, ni enferma, ni mata. Y el miedo casi me impide escribir sobre este tema. Me hiela las manos. Pero se vence con temeridad más que con valentía. Así que desde esta ventanita prestada abro en canal mi carne sin cobrar (eso me da puntos, para que no me lleven los buitres del juicio final al infierno) para afirmar con contundencia que aunque he visto a trompicones el documental dichoso, y quiero verlo completo, me ha atravesado el dolor de una mujer que es espejo de muchas que con grito contenido van viviendo como pueden, entre miradas feroces, sentencias atroces y falsa sororidad de feministas muy de peluca lila pero de nula empatía con esa vecina de enfrente que a lo mejor necesita un abrazo o un consejo como bofetón de realidad porque tiene en su casa al encantador de serpientes que le violó el alma y le secuestró el corazón. Claro, ayudar no es tan fácil como despotricar en redes, o murmurar en un corrillo.

A Rocío yo la creo, oigan, y cuando leo que a lo mejor es que no se defendió a tiempo, no luchó, o que no merece atención ni credibilidad porque ha cobrado una millonada y no lo dona a una ONG por contar sus miserias, se me revuelven las tripas. Quién decide los tiempos para defenderse. Quién dictamina que hay que echarla a la hoguera. Quién sabe qué ha pasado en esa mente y ese corazón. Por supuesto, todo maltrato (estamos hablando de ellas, de los maltratados hablaré en otro artículo, o no) supone una guerra, una encarnizada guerra, la peor de las contiendas porque están en juego la confianza, la piel amada, y el dolor por la perplejidad de que sea el de tu equipo quien golea en portería propia. La incredulidad y la vergüenza, el desvalimiento y la soledad y el frío. El no poder volver al hogar, a la madre, a los brazos seguros, porque se decidió en su día cambiarlos por el abrazo del oso, que decía un amigo, mullido y caliente pero que clava sus garras profundamente por la espalda. Heridas mortales. Nadie lo sabe. Pero a veces se clama, se aúlla, y se pide auxilio, y eso tiene siempre consecuencias. Los hijos casi siempre son títeres descabezados, pero con el tiempo recuperan cordura y cortan los hilos para ver con claridad. Y las mentiras y la manipulación, sea del que sea, cae como una cometa cuando para el viento.

Recuerdo bien aquel anuncio de margarina en el que Rocío Jurado ya exponía a una niña que ya se intuía mujer débil, o, mejor dicho, con pocos recursos emocionales para gestionar todo lo que le venía encima. No se elige el lugar donde nacer. No es digna de lástima en absoluto. Sí, de respeto. Así que por si le sirve, le digo: Rocío, mi niña.