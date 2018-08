De vez en cuando la conversación con Erika tiene un tono distendido e intrascendente. Cosas de España o de la República Checa que sirven para distraerse de los muchos y graves problemas que marcan la agenda de nuestras conversaciones.

-Erika, decía yo en la tertulia de Onda Cádiz que el checo es un idioma imposible, que hay palabras que no tienen vocales, como "helado".

-Sí tiene dos vocales, una "i" y una "a" al final de la palabra.

-Lo que sí recuerdo que es impronunciable. Deletrea, por favor.

-Z, m, r, z, l, i, n, a. Zmrzlina.

-Bueno, para mí es impronunciable de todas formas.

-¿Te digo alguna de las muchas palabras sin vocales?: "vlk" (lobo), "rsrt" (pelo), "hrb" (chimenea). Hay muchas, Jaime.

-Ya lo sé. He vivido cinco años en Praga.

-Pero te llamo por otra cuestión. He leído un artículo de Pérez Reverte en el que se declara como "persona en riesgo de exclusión social" y lo argumenta diciendo que es católico, español, de derechas y heterosexual.

-Bueno, creo que no está solo. Afortunadamente somos muchos en ese riesgo. Naturalmente se trata de una broma de Pérez Reverte.

-¿Broma?

-Sí Erika, tiene un fondo de verdad porque lo que se lleva ahora en España es ser separatista, o al menos que te importe muy poco España, que se pite el himno, se insulte al Rey, se queme la bandera y no pasa nada, y ya sabemos lo que pasa en esos casos en esas democracias que son nuestro modelo. Que se imponga por narices la llamada ideología de género, que se ataque sistemáticamente a la Iglesia Católica, o que no seas progresista de izquierdas.

-¿Y qué te puede pasar Jaime?

-Nada mujer, no te preocupes. Te llaman facha, franquista, retrogrado y no sé cuántas cosas más que ni ellos saben lo que dicen porque su ignorancia corre pareja con su osadía. Erika, te falta entender el sentido del humor de los españoles. Somos muy graciosos. Si unos se manifiestan ateos y de izquierdas, ¿por qué no puedo yo manifestarme católico y de derechas? (Continuará).