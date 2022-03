El Rey Juan Carlos

Yo sé y reconozco que este hombre, por muy rey que fuera y que es, se pasó de la raya. ¿A quién se le ocurre darle a la querida 64 millones de euros? Sólo encuentro una justificación o una explicación, que todo se sabrá mas tarde o más temprano… que tuviera con ella uno o dos hijos. Y pensando en ellos daba a su madre unos dineritos o unos dinerazos para asegurarles su porvenir. También hay quien dice que Corina intentó que Don Juan Carlos se divorciara y se casara con ella. Así entraba nada menos que de Reina de España. Y Don Juan Carlos la cameló con ese dinerito. De otra manera es que no estaba bien de la cabeza, por muy encaprichado que estuviera con la tal Corina y hasta con otras, que todo se sabe.

Sea lo que sea, a un personaje histórico como él es hay que juzgarle por el cómputo de su trayectoria. Como decía la religión antiquísima faraónica o la nuestra cristiana, al final de tus días se ponen en un platillo de balanza tus obras buenas y en el otro tus pecados o quebrantos. Y de resultas si pesa más uno que otro, pues recibes tu premio o tu castigo. Pues hagamos con Don Juan Carlos lo mismo. En una balanza pongamos a Corina and company y en el otro lo que hizo personal y bravamente para dar a España una democracia, pese a los intentos fallidos de los franquistas antes y a los terroristas y secuaces de Tejero después. Eran el general Armada, Milans del Bosch y, no sé si se sabe, el general Torres Rojas, que llegó por la mañana a Barajas con uniforme de general paracaidista porque venía de gobernador militar de La Coruña para hacerse cargo después de la Acorazada de Madrid, de la que antes fue jefe (me lo cuenta uno que le saludó allí).

Quizás yo no sea neutral, porque le estaré agradecido al Rey toda mi vida al salvarme del tejerazo, aquella intentona trágica, en la que toda la noche estuve cierto de que al amanecer iba al paredón, por ser yo nada menos que presidente de la Comisión parlamentaria para que trataran a los presos (incluidos los etarras) bien en la cárcel. Me imaginaba que, conseguido el golpe, iban a pasarnos a los diputados en fila y al llegar mi menda dirían: ¿Tú eres el de los derechos humanos con los presos? Pasa, pasa a este lado, demócrata". Y no me digan ustedes que exagero, que esto fue lo que pasó en Chile con Pinochet, donde fusilaron a un montón.

En fin, que al margen de este hecho personal Don Juan Carlos se merece un agradecimiento por ser protagonista fundamental en conseguir para España una democracia al salir de una larga dictadura y estar rodeado de los que anhelaban otra similar. También hay que poner en el positivo la importantísima y decisiva actuación aquella noche del honorable general Sabino Fernández Campo. Por mi parte, su buen platillo puede más que el otro. Y mis respetos siempre y mi agradecimiento primero como español y segundo como persona. Sé que muchos se han olvidado e incluso casi suspiran por un nuevo Franco o similar porque las cosas no van bien y hay mucho desmadre y mucha coña. Por mí, que Don Juan Carlos vuelva a España que tiene sus derechos para vivir y morir en ella cuando le llegue la hora.

P/D. ¿Y Doña Sofía? Nadie la cita ni nadie habla de ella. Mis respetos, porque se ha portado como una gran señora. ¡Lo que habrá sufrido la Reina con los cuernos de su marido! Y ni pum. Mi reconocimiento y mi admiración, porque de ser otra, todas las más espectaculares páginas de las revistas del corazón hubieran estado llenas de sus declaraciones y comportamientos.