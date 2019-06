Rey, El Inspirado

E N el libro de Epaminondas "La historia inventada del Cádiz", se dedica un capítulo a personas que tuvieron una etapa corta pero intensa en el club. Es el caso de Rey, al que la afición llamó "El Inspirado".

Rey nació en Costa Rica. Cuenta que una noche soñó con esferas, y que interpretó que debía probar suerte en el fútbol. Con esa idea salió de su casa y alguien mencionó la ciudad de Cádiz. Ese nombre le inspiró. Debía viajar a España y probar fortuna.

Hizo una prueba con el Cádiz y estuvo bien. "Es que hoy estoy inspirado, míster", le decía al entrenador. Le hicieron ficha. Rey estaba contento con el club y con la ciudad, pero lo de entrenar todos los días no lo llevaba bien. Dejó de ir. Enseguida recibió una llamada del club. O volvía a entrenar o le impondrían una multa económica. "Eso no me viene bien, Presi. A mí el dinero me inspira mucho", alegó. Tuvo que regresar a los entrenamientos.

Pero ya no estaba a gusto. No entrenaba bien y apenas iba convocado. Una tía suya que le había acompañado y animado en la aventura, regresó a su país. Rey lo entendió. "Se fue a Costa Rica porque pensó que con el futbol se iba a acostar rica en Cádiz, y ha visto que no".

La situación del equipo no era buena. El Cádiz debía ganar el siguiente partido ante un rival directo para evitar el descenso. Además necesitaba más de cuatro goles de diferencia. El presidente llamó a Rey y le ofreció una buena prima por cada gol que marcase. Rey marcó siete goles y el Cádiz se salvó. "Es que lo de la prima me inspiró mucho, Presi".

Al poco Rey dejo el fútbol. Había soñado con pirámides y decidió viajar a Egipto. Sus compañeros le despidieron con un "Hasta siempre. De Rey a Faraón". Para que luego digan que la inspiración no se contagia.