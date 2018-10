Revuelto con pasado

Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos. Esta locución con un sintagma adjetival repetido, es un versículo de Calderón de la Barca en su obra teatral La hija del Aire. Pero Alberti la intertextualizó ¿plagió? para un poemario surreal. Hoy alguno/a pudiera seguir intertextualizándolo como un microrrelato. Hoy que ha dado por los microtextos, por los aforismos, por los apotegmas, por los proverbios, los adagios etc., convierten el monte en orégano para los microleches estructurales. El adjetivo, cuando no da vida, mata, otro microesto de Huidobro, es un verso en su Arte Poética. Leed a Lorca, Machado, Lope, y sobre todo a Gómez de la Serna y hallaremos más microrrelinchos que arenas tiene el mar. Este subgénero literario en prosa, es el veni, vidi,vici, de César, el alea jacta est, del mismo, el mejor neomoderno de la historia literaria. Calla junto a la roca, y duerme, Aleixandre, el paraguas es la máquina de escribir de la lluvia, Gómez de la Serna.

Mucho lenguaje ha sido inventado y olvidado. Como en medicina, hay que estudiar permanentemente o te oxidan la lengua. Pero los que viven, viven. La definición de Jorge Guillén, "prisa por vivir más prisa", retrata la actualidad y es un microrrelato, esta vez en prosa.

Las editoriales tienen un techo de erratas, según Jardiel Poncela. Mirando, bien mirado, hoy con erratas, faltas y paragramas hay más escritores que estrellas en el universo. Mi amigo y presidente de la tertulia de la cafetería Las Montañas, José Acosta Martínez, inventor de refranes, dado a la aposiopesis y a la ironía, también puede ser microrrelatista de honor. Calle mojada, cajón vacío. Aunque también a la braquilogía y al anantapódoton. Todos querían escribir, pero saber, saber…También cuando afirma que "está lloviendo", construye un microrrelato pero creo que, en ese momento, no es consciente de su papel de narrador. Lo que acaso lo invalide. El estructuralista francés Algirdas Julius Greimas lo definió para destacar recurrencias de sonidos, palabras y frases que se repiten en un texto. El niño es guapo, bonito, precioso. ¿Platero? Coseriu afirmó que la palabra adquiere su sentido en la acción humana, es paralela a ella y se caracteriza por sus funciones. Aristóteles aplaudiría esa idea.

Las fábulas de animales parlantes desautorizadas. El Acosta Martínez afirma que "a quién madruga el vago no lo ayuda" y "quien reparte se lleva la mejor parte, y si se lo lleva tó, político te tocó".

El Acosta Martínez dice que del viejo, el consejo. La lengua, según se ve, da para todo. La lengua y la literatura deberían desconfluir. Enseñarse por separado, como quería Coseriu. Mezclarla es churrimerinesco. Y cualquiera hace masa aunque no salga pan.