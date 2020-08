Reunirse, o no

El alcalde de Cádiz ha llamado a San Juan de Dios a Patricia Cavada, a la alcaldesa de Puerto Real y al alcalde de Puerto de Santa María, los alcaldes de la bahía con astilleros, para una reunión sobre la crisis que amenaza a la construcción naval. En el juego de la política, discernir sobre la propaganda y la realidad es como cruzar una línea casi imperceptible. Es por lo que la alcaldesa de San Fernando le ha dicho que no, que con ella no cuenten para una foto ni para un mensaje que puede resultar altamente engañoso. Ha debido pensar que ha sido invitada a una partida de cartas en donde no hay ninguna baraja que barajar, o a un almuerzo sin nada que servir. O sea, no se va a ningún reparto sino a algo que sabe hacer muy bien Kichi: agitación y propaganda. No desaparece el problema que afecta y afectará a las familias de la bahía que viven del sector de la construcción naval ergo mejor entrevistarse con otros actores que ir a San Juan de Dios para aparecer de figurante en una imagen altamente engañosa y nada práctica. Que además sólo beneficia al inductor, al alcalde de Cádiz.

Patricia Cavada, en pocos años, se ha convertido en una alcaldesa práctica que si se enfada no lo muestra y muy reacia a esa parte chunga de la política española de los dimes y diretes, del nada entre dos panes y de la propaganda sin sustancia. Se retrata en una calle que se va a arreglar sólo si ya están todos los papeles firmados y las obras empiezan mañana, y en la misma calle cuando se ha arreglado; no pierde el tiempo, pues, en salvas ni quiere que un día le pongan la cara colorada llamándola mentirosa y/o falsa, que sabe de eso bastante por su viejo amigo Fernando López Gil, el del tranvía que iba a pasar hace ya más de dos años y todavía no pasa, con pasajeros, claro.

Creo saber de algunas de las reuniones que, para enderezar la línea de preocupación de los trabajadores de la construcción naval, ya ha mantenido la alcaldesa isleña. Una ciudad puede poco, en este tipo de asuntos tan complicados, salvo hacer amigos, ser fiable y confiable, tener buena vista y cerrar acuerdos que pongan el parche antes de que salga el grano. O sea, se trata de la política contraria a la del populismo de izquierdas, que se basa en la bronca y la revuelta, la agitación y la propaganda. O sea, reunirse cuatro alcaldes que juntos tienen menos fuerza que la Falange en Bilbao, que suele decir un amigo que tengo, es prestarse a dibujar la frustración. Y ya llevamos mucho padecido, muchos neumáticos ardidos y muchos jornales perdidos. Se hace necesario otra nueva política, otro tipo de reuniones, algo diferente a lo viejuno de llamar a la revuelta y movilizar para nada.