Me he acordado de la palabrita, cuando he oído que el antiguo Ministerio de Medio Ambiente se llama ahora Ministerio de Transición Ecológica, Según el Diccionario, retruécano es "inversión de los términos de una proposición... bla, bla bla... para que el sentido de la última sea antítesis con la precedente". ¿Te has enterado? Pues eso. No es por criticar, pero si al primer ciudadano que te encuentres por la calle, le preguntas "¿qué entiende usted por transición ecológica?", a lo mejor te dice que en vez del ketchup son los tomates de Conil sin abonos ni herbicidas. Otro caso de guasa es el nuevo nombre del Hogar del Pensionista, que ahora le han puesto Centro de participación activa, a lo mejor para animar a los abuelos a que corran el maratón.

Esto del lenguaje tiene su miga, porque una palabra puede tener doble significado o por su sonsonete parecerte otra cosa bien distinta. Les cuento a ustedes una anécdota que viene al caso. Llega a un pueblo un forastero en un coche y al ver al guardia urbano, se acerca, para, abre la ventanilla y le pregunta muy quedamente: "Por favor, ¿puede decirme donde está la Casa Consistorial?" A lo que aludido responde bajando la voz y como en plan confidencial: "Mire usted, en este pueblo no hay casa de p… Para eso tiene que ir a Jerez".

Me gustaría saber la respuesta que la nueva ministra daría a un periodista que le preguntara por el sentido de Transición Ecológica. A lo mejor con esta expresión han querido hacer una analogía política o una paráfrasis (explicación de un texto para ilustrarlo o para hacerlo más claro e inteligible).

Aunque para retruécano esto de los master y doctorados. ¡Qué vergüenza! Con el trabajito que nos costó a unos aprobar la Química Orgánica y a otros el Derecho Romano y a otros la Fisiología que en Cádiz, por poner un ejemplo, el catedrático no aprobaba más que a dos o tres por convocatoria. Y el esfuerzo, sacrificio de tantos padres para que sus hijos pudieran tener una carrera.

P/D Los lingüistas me dirán que retruécano es otra cosa. Pero suena a ello, queridos lingüistas. Ministerio de Transición ecológica suena en francés a boutade, en inglés a joke y en español a…