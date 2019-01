Una pesadilla en directo. Día a día, hora a hora, minuto a minuto. No recuerdo nada tan angustioso (por mi relativa juventud, será) como lo vivido en estas dos semanas. Ni la mente más perversa de la industria televisiva habría podido idear algo así para manipular al público, al mundo entero, según sus propósitos de audiencia. No ha habido escapatoria posible para nadie. Esta realidad hiperconectada tiene estos inconvenientes: la asfixia de la sobreinformación. Y aquí estamos, devastados, achicharrados. Cientos de artículos, y éste, uno más. Lo siento mucho. Voces en todos los idiomas que se alzan para criticar lo morbosos que somos (los culpables son los periodistas, como siempre, y nosotros, por estar pendientes). También están los que alaban la unidad, el inconmensurable valor de las personas que han ayudado, la heroicidad de los mineros. Algún ecologista poco oportuno también se queja en algún foro por el destrozo que se le ha ocasionado a al monte, un paraje natural. Almas de cántaro, oportunistas y voces para todo, incluso para hacernos sentir mal por no llorar a mares todos los días por otros niños como Aylan, o los que no tienen nombre y perecen ahogados cuando naufraga una patera, o aquellos que mueren de frío o en un bombardeo en Siria. Sí que lloramos, claro. A cada uno en su momento. Pero hay que seguir y mantener la cordura, en la medida de lo posible.

Yo no sé si a usted, querido lector, le ha faltado el aire estos días de ruido, de ruido inmenso. A mí sí. Y es cuando más se necesita el silencio, como un limpio clamor. Como siempre, me sirve de asidero un poco de poesía, y traigo estos versos de Raquel Lanseros de su poema La sobrecogedora brevedad (Matria, 2018): El sollozante bebé recién nacido/y sus inconsolables hijos en su entierro. / ¿No oyes cómo es un llanto simultáneo?

Quiero pensar que en la oscuridad profunda nos alumbra la certeza de que somos humanos y aún algo nos une, nos conmueve y nos atraviesa por completo, a pesar de todo. Quiero pensarlo, para respirar.