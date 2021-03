últimamente, cada vez que veo una película o una serie de televisión (sí, he sido abducido aunque aún trato de seleccionar al máximo cada una de ellas), doy un respingo en algunas escenas en las que hay personas sin mascarillas que se saludan y se abrazan en un espacio cerrado. ¿Cómo puede ser, qué irresponsabilidad? Pero la ficción, pronto, me devuelve a la realidad. Y es que un año marca mucho, y no siempre para bien. Ahora que Gibraltar, gracias a la vacunación, empieza a enseñar el camino de lo que debe ser, esta vez sí, la desescalada verdadera, sabemos que en el conjunto de Europa el regreso a la vida de antes, a la vida social tan añorada, tendrá que esperar. Nos quedan aún muchos respingos, muchos sobresaltos con las cifras que escondan la cuarta ola. Aunque mucho me temo que serán respingos verdaderos, que son los que poco tienen que ver con la ficción.