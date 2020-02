Respeto o educación

Existen noticias y hechos que dependiendo en la dirección en la que se produzcan, causan o despiertan más interés, o quizás más morbo.

Hace unos días un buen amigo de Arcos me envió por Whatsapp una noticia bastante desagradable para cualquier cofrade, cuyo titular decía así: “El ensayo de costaleros de la Amargura, suspendido tras un apedreamiento”.

La noticia al leerla a primera vista y con las prisas de la impotencia no dejaba muy claro el lugar del suceso, pero si decía que había pasado en El Puerto. Lo primero que se le vino a la cabeza fue relacionar Amargura y Puerto y con la relación preguntarme a mí, hermano y costalero que soy de la hermandad. Pero si ya la leías tranquilo, decía que había pasado en el puerto de Ceuta y la agresión había sido realizada por un grupo de ‘menas’, con lo cual el buen hombre se tranquilizó lo que pudo ante la gravedad del incidente.

Yo me quedé con la noticia en la cabeza y al llegar a casa, la leí tranquilamente y lejos de relajarme porque aquí no había pasado, realmente pensé que de estos sucesos no estamos exentos en ningún lugar.

A los días, y en el Falla, vimos sobre el escenario la chirigota Aquí estamos de paso haciendo alusión en el tipo y en el decorado al “ámbito cofrade” y lo pongo entre comillas porque a mí, como Cofrade, no me representa, cosas peores se han visto y escuchado sobre esas tablas.

Comento lo de la chirigota porque a raíz de estar hablando sobre ella con un familiar, le digo que a ver si algún día alguien tiene la “valentía” de sacar algo parecido pero con Mahoma, total, “estamos en Carnaval, ¿no?”, que lo mínimo que le podía pasar es que un grupo de ‘menas’ le tiraran piedras, como en aquel ensayo de costaleros.

Quizás a veces vivimos en un submundo personal que nos impide ver la autentica realidad de las cosas, y fue después de decirle esa última frase sobre los Mena cuando me dijo: pues fíjate que de la educación de esos niños, y que no se te olviden que son niños, se ocupa nuestra sociedad.Desde entonces no paro de pensar, porque de verdad no supe que contestarle. ¿Necesitamos respeto?, ¿O necesitamos dar educación?