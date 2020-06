Rescate en el penúltimo minuto

El Cádiz no merecía perder en Huesca. El penalti en el penúltimo minuto hizo justicia. En los dos goles, el VAR adquirió el protagonismo acostumbrado. Este tramo final de la Liga del coronavirus depende, en gran medida, de las circunstancias. Con más ambición, el Cádiz hubiera ganado, ante un Huesca decepcionante que necesitaba vencer y no fue superior. El gol se lo encontró en una jugada mal defendida, además de confusa y discutible. El portero del Cádiz, Cifuentes, no hizo ninguna parada difícil en el partido. El empate, a pesar de llegar de penalti y al final, debería saber a poco.

En Huesca la alineación respondió a los planteamientos de esta Liga de locura, en la que se juega machacando sin piedad a los futbolistas. Los minutos disputados condicionaron que Álex no saliera al comienzo. Alineó Álvaro Cervera a un trivote formado por Edu Ramos, José Mari y Bodiger, a los que auxiliaba con frecuencia Jurado. En esta ocasión, Bodiger estuvo más adelantado y más acertado que otras veces. No se puede afirmar lo mismo de Edu Ramos.

En ataque lo intentaban el Choco Lozano y Álvaro Giménez. Sin embargo, el mayor peligro del Cádiz, en el primer tiempo, llegó con Jurado. Es curiosa la recuperación de este futbolista, que por fin demuestra su calidad y experiencia. Ha disputado dos partidos de 100 minutos (200 minutos en total) en apenas tres días, cuando se había pasado la Liga entre lesiones y ratitos testimoniales.

El partido estaba controlado ante un Huesca mediocre. Destacaba el veterano Ferreiro, fiel a su estilo de cuando jugaba en el Cádiz hace ocho años: caracolear y centrar con cierta elegancia, no a lo que salga. La lesión de Cala (que pidió el cambio en la primera parte) fue un tributo al exceso de minutos que acumulan algunos futbolistas. Es loable el gran esfuerzo que está haciendo Iza.

En la segunda parte, el Cádiz se pudo adelantar, precisamente en una galopada de Iza, que forzó una falta, tras llegar solo y ya asfixiado. La chutó con maestría Jurado, pero dio en el larguero cuando el portero Álvaro Fernández staba superado. Lástima de no marcar, en unos minutos con el Huesca tirando a grogui.

El partido se torció con el gol concedido por el VAR en el minuto 67. En esa falta arrancaron dos futbolistas del Huesca en fuera de juego, e intentaron tocar el balón, además de caer Fali. Lo revisaron durante dos minutos. En la repetición se ve que se hubieran ahorrado el trabajo si Lozano hubiera despejado bien el balón, con todo a su favor para alejarlo. Gol muy lamentable, se vea como se vea.

En los últimos minutos, el Cádiz lo intentó a la desesperada. Ya había entrado Álex y en los últimos minutos se añadió un triple cambio con Pombo, Nano Mesa y Salvi. Un pase de Pombo (al que le siguen regateando minutos) le llegó a Salvi, que fue derribado en un penalti catedralicio. También lo revisaron durante casi dos minutos en el VAR, por motivos inconcebibles, ya que lo veía hasta un miope sin gafas. Álex no se puso nervioso, a pesar de los pesares, y optó por lo fuerte y seguro.

El Cádiz rescató un punto con justicia. Pero hace falta ambición para avanzar hacia el ascenso.