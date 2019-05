Repensar La Isla después de la crisis

Este martes pasado hubo una magnífica conferencia en nuestra ciudad organizada por la Academia de San Romualdo ( impagable el nivel científico cultural que aporta esta organización a la ciudad) con el título Repensar España en Tiempos de Crisis. Este título de la conferencia y parte de su contenido me hizo reflexionar sobre la crisis que padeció nuestra ciudad con la perdida de su producción, Fuerzas Armadas y sector naval y que, todavía décadas después, no se ha recuperado. Y toma actualidad, la crisis de la ciudad, ahora que tenemos en dos días unas elecciones importantísimas para la ciudad y que por lo tanto deberíamos los isleños de repensar muy mucho qué opciones nos ofrecen más credibilidad para que por fin esta ciudad deje la crisis atrás.

Y fíjense ustedes, que no digo qué partidos nos ofrecen más cosas, no. Digo qué organización política nos ofrece más veracidad y más seguridad. Olvidémonos de obras faraónicas que solo buscan llamar la atención de los votantes. Obras que no reflejan ninguna partida presupuestaria que las vayan a financiar. Centrémonos en los que ofrecen soluciones que venimos demandando desde hace ya muchos años.

La ciudad no conoce un proyecto económico importante desde que se realizó Bahía Sur. Aquello significó un potente esfuerzo municipal que significó ilusión y esperanza en un nuevo tiempo. Pero sobre todo fue una buena inversión que creó empleo y economía para la maltrecha ciudad. Esos proyectos grandes son los que, épocas después, seguimos sin conseguir. No hemos sido capaces de encontrar un revulsivo, un cambio socio económico para La Isla. No tenemos proyectos para los, tan deseado, Polvorines de Fadricas. Seguimos con todo el margen de La Casería olvidado. Todos piden el kilómetro de playa que nos falta pero hasta ahora, décadas después, no se ha intervenido en la parte que tenemos. Ahora se está modernizando y ampliando sus servicios.

Por tanto no sabemos hacia dónde vamos. Aunque es justo reconocer que ahora se está abriendo un camino y parece ser con una solución de continuidad. Hemos sido La Isla de todo sin conseguir nada. Y La Isla merece una oportunidad. Merece encontrar un rumbo. Creo que La Isla tiene su base sobre dos pilares. El Mar y la cultura. Y cuando digo cultura la hago extensiva a un buen urbanismo, edificios históricos, museos, buena iluminación, buenos jardines, buena estética de sus calles, arboleda alineada, buen comercio con una excelente uniformidad urbanística, etc.

Por consiguiente, la ciudad nos necesita, nos pregunta a los ciudadanos qué podemos hacer por ella. Por eso este domingo tenemos que votar. Tenemos la obligación de votar, con sentido, sin sentimentalismo, solamente pensando que es lo que más le conviene a nuestra ciudad. La Isla nos necesita.