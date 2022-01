Religión moderna

El hombre se volvió decidido, muy serio y casi enfadado hacia su mujer, y le dijo: "¡Yo no pienso entrar en esa tienda, a mí no me llevas tú allí, te pongas como te pongas!". Ella no respondió, y en su rostro no apareció ninguna determinación, dejando abiertas así muchas posibilidades, entre las que se encontraban la de ir ella sola, alguna vez con alguna amiga o sus hijas si las tenía. Tal vez esa expresión indeterminada encerrara la más segura de las alternativas, la que responde sin palabras "ya veremos".

Se refería nuestro personaje al enorme local que acaba de abrir una multinacional de todo en Bahía Sur, con el éxito esperado y, ya puestos, deseado por todos. Parecía erigirse en último bastión de la negación a consumir por consumir, pero lamento no tener una cámara de seguimiento para comprobar si al final no tendrá más remedio que dar su brazo a torcer ni hasta dónde llegará su resistencia, ni si ésta merecerá llamarse numantina.

A mí se me hace que será un juramento difícil de mantener por ese marido, porque en un momento u otro "necesitaremos" entrar en ese gran comercio a comprar, a comparar precios, a comprobar si es verdad lo que dice todo el mundo o por simple curiosidad, incluso por despiste, ya que la última religión aparecida, la más seguida, marca como precepto comulgar al menos una vez a la semana con la visita a la gran superficie.

Cada uno elige su fiesta de guardar, pero en esta moderna confesión ecuménica todos los mandamientos se resumen en uno: caer en la tentación de traspasar las grandes, luminosas, acristaladas e irresistibles puertas. Este simple movimiento cumple la múltiple condición de ser pecado y absolución a la vez, no requiere de arrepentimiento ni confesión, y la penitencia del precio, los apretujones y las colas ante las cajas o los probadores se pagan con un gusto que engancha. Hasta el punto de convertir el vicio en virtud sin solución de continuidad.

Falta por conocer a qué dios servimos con estos cultos ni cómo será el paraíso que nos espera tras cumplirlos con una fe inquebrantable: ¿viviremos eternamente en un cielo con ángeles solícitos y atentos que nos atiendan de manera personal tras un pequeño mostrador y nos llamen por nuestro nombre terrenal, deseándonos cada día al despedirnos una buena eternidad?