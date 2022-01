Me niego a dejarme llevar por el pesimismo. Me niego a que la resignación se apodere de mí. Me niego a dimitir. Pese a las numerosas dificultades que aceleradamente se amontonan, reivindico la lucha, una lucha activa a fin de vencer los múltiples obstáculos que se irán presentando. No hablo de armas, hablo de la fuerza del espíritu, de la razón, de la voluntad y sobre todo de la convicción en las ideas en las que creo y que muchos compartimos". Estas admirables palabras del ciudadano haitiano Alix Coicou, publicadas el pasado 27 de diciembre en Diario de Cádiz, podrían haber sido dichas por Desmond Tutu, Arzobispo Anglicano de Ciudad del Cabo fallecido el día anterior.

Durante toda su vida, Desmond Tutu combatió por medios no violentos el apartheid, el régimen racista que gobernó por décadas su país. Ser creyente no le impidió defender los derechos de su pueblo. Al revés, encontraba en sus creencias un motor para su actividad en favor de la libertad. Tuve la ocasión de encontrarme en varias oportunidades con él. Una vez le escuché decir que cómo no iba a caer el apartheid si, además de la lucha, había quien rezaba por conseguir ese fin. Y habló de una monja californiana de 90 años que rezaba con ese propósito. A Dios rezando y…

En otra ocasión, al contemplar un cartel editado por la Comisión Justicia y Paz y en el que él aparecía leyendo la Biblia, nos pidió que le tradujésemos el texto: "No logro entender qué Biblia leen aquellos que dicen que hay que separar la religión de la política". Reconoció como suya la frase y nos pidió un par de carteles.

Estrecho colaborador con la nueva Sudáfrica y con el presidente Mandela, presidió la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Para sanar al País tras el apartheid era necesario que los responsables de tantas injusticias y masacres reconocieran los hechos y pidieran perdón. Así pudo Sudáfrica cerrar su oscuro pasado y caminar en libertad.

Desmond Tutu, descansa en paz. Que tu vida inspire las nuestras.